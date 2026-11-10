Aumento da população de lobos em regiões da Rússia

Registros de diversas regiões da Rússia indicam um aumento expressivo na população de lobos. Os dados das autoridades competentes apontam que a dinâmica mais significativa foi observada nas regiões de Astracã e Murmansk, bem como em Mordóvia e Bashkortostão. Especialistas atribuem o crescimento da espécie a processos naturais e a alterações nas ecossistemas locais, sem que haja, por ora, evidências de uma tendência generalizada para todo o território nacional.
A região de Astracã apresenta os números mais expressivos. Segundo o serviço de uso de recursos naturais do território, a população de lobos atingiu cerca de 2.500 indivíduos até 2026, praticamente duplicando os índices registrados em 2024. Os especialistas explicam esse salto pela ausência de fatores de perturbação humana e pela melhora na disponibilidade de alimentos para os predadores.
Outras jurisdições da Federação Russa também registram tendências semelhantes. Em Mordóvia, a população de lobos cinzentos cresceu 2,3 vezes em dois anos, totalizando 306 indivíduos. Na região de Murmansk, a população aumentou 38% nos últimos três anos, alcançando 423 indivíduos. Já em Bashkortostão, o Ministério do Meio Ambiente da república reportou um crescimento de um quarto da população ao longo de oito anos, com cerca de 870 lobos registrados atualmente.
Os analistas identificam fatores específicos que contribuem para a reprodução da espécie. Em Bashkortostão, a principal causa citada é o aumento do rebanho de ungulados silvestres, que constituem a presa natural dos lobos. Além disso, os especialistas destacam a baixa atividade dos caçadores: os limites estabelecidos para a caça de predadores frequentemente permanecem sem utilização.
Enquanto algumas áreas registram um crescimento acentuado, a maioria das outras regiões, como as de Leningrado, Belgorod e Samara, além de várias repúblicas do Cáucaso, mantém uma situação estável. Uma ligeira redução populacional foi registrada apenas nos krais de Perm e Krasnodar, e na região de Rostov, onde as autoridades incentivam os caçadores a regulamentar a população de predadores por meio de pagamentos.
O aumento da população e a migração de animais podem resultar em contatos indesejados com seres humanos. Na região de Leningrado, já houve relatos de ataques de lobos a cães domésticos próximos a assentamentos. Os especialistas lembram que a aproximação dos predadores de áreas habitadas é frequentemente provocada pela escassez de alimento nas florestas durante o período invernal.
"As causas do aumento da população de lobos são o crescimento do número de ungulados e a não exploração pelos caçadores dos limites estabelecidos para a captura desses animais", explicam os especialistas do Ministério do Meio Ambiente de Bashkortostão.
Para os proprietários de animais de estimação que vivem em áreas rurais ou próximas a matilhas nas regiões citadas, essa informação serve como alerta para aumentar a vigilância. O reforço de cercas e o controle dos pets durante os passeios tornam-se medidas de segurança importantes diante do crescimento ativo da população de predadores selvagens.
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