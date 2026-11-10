Aumento da população de lobos em regiões da Rússia

Registros de diversas regiões da Rússia indicam um aumento expressivo na população de lobos. Os dados das autoridades competentes apontam que a dinâmica mais significativa foi observada nas regiões de Astracã e Murmansk, bem como em Mordóvia e Bashkortostão. Especialistas atribuem o crescimento da espécie a processos naturais e a alterações nas ecossistemas locais, sem que haja, por ora, evidências de uma tendência generalizada para todo o território nacional.

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Escala regional do aumento

A região de Astracã apresenta os números mais expressivos. Segundo o serviço de uso de recursos naturais do território, a população de lobos atingiu cerca de 2.500 indivíduos até 2026, praticamente duplicando os índices registrados em 2024. Os especialistas explicam esse salto pela ausência de fatores de perturbação humana e pela melhora na disponibilidade de alimentos para os predadores.

Outras jurisdições da Federação Russa também registram tendências semelhantes. Em Mordóvia, a população de lobos cinzentos cresceu 2,3 vezes em dois anos, totalizando 306 indivíduos. Na região de Murmansk, a população aumentou 38% nos últimos três anos, alcançando 423 indivíduos. Já em Bashkortostão, o Ministério do Meio Ambiente da república reportou um crescimento de um quarto da população ao longo de oito anos, com cerca de 870 lobos registrados atualmente.

Fatores ecológicos e regulatórios

Os analistas identificam fatores específicos que contribuem para a reprodução da espécie. Em Bashkortostão, a principal causa citada é o aumento do rebanho de ungulados silvestres, que constituem a presa natural dos lobos. Além disso, os especialistas destacam a baixa atividade dos caçadores: os limites estabelecidos para a caça de predadores frequentemente permanecem sem utilização.

Enquanto algumas áreas registram um crescimento acentuado, a maioria das outras regiões, como as de Leningrado, Belgorod e Samara, além de várias repúblicas do Cáucaso, mantém uma situação estável. Uma ligeira redução populacional foi registrada apenas nos krais de Perm e Krasnodar, e na região de Rostov, onde as autoridades incentivam os caçadores a regulamentar a população de predadores por meio de pagamentos.

Implicações para a convivência com o homem

O aumento da população e a migração de animais podem resultar em contatos indesejados com seres humanos. Na região de Leningrado, já houve relatos de ataques de lobos a cães domésticos próximos a assentamentos. Os especialistas lembram que a aproximação dos predadores de áreas habitadas é frequentemente provocada pela escassez de alimento nas florestas durante o período invernal.

"As causas do aumento da população de lobos são o crescimento do número de ungulados e a não exploração pelos caçadores dos limites estabelecidos para a captura desses animais", explicam os especialistas do Ministério do Meio Ambiente de Bashkortostão.

Para os proprietários de animais de estimação que vivem em áreas rurais ou próximas a matilhas nas regiões citadas, essa informação serve como alerta para aumentar a vigilância. O reforço de cercas e o controle dos pets durante os passeios tornam-se medidas de segurança importantes diante do crescimento ativo da população de predadores selvagens.