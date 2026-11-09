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Krasnodar supera São Petersburgo em volume de aposentados impulsionado por migração climática

Rússia

O Krasnodar, no sul da Rússia, tornou-se o terceiro território com a maior concentração de aposentados do país, ultrapassando São Petersburgo. De acordo com dados do Fundo Social da Rússia (SFR) de 1º de setembro de 2026, a região abriga agora 1.581.269 idosos, enquanto a cidade de São Petersburgo registra 1.443.339 pessoas nessa faixa etária.

Московское долголетие
Photo: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Московское долголетие

No topo da lista permanecem Moscou e a região metropolitana da capital. Em Moscou, vivem 3.030.132 aposentados, dos quais 547.794 continuam no mercado de trabalho e 2.482.338 não exercem atividade remunerada. A região de Moscou segue com 1.951.963 pessoas, e a região de Sverdlovsk completa o grupo dos cinco maiores com 1.246.813 aposentados.

O fluxo migratório e a pressão urbana

O aumento da população idosa no território de Krasnodar é impulsionado por uma migração climática. Dados da incorporadora DOGMA revelam que, em 2023, 80% dos compradores de imóveis em Krasnodar eram estrangeiros à cidade, incluindo idosos vindos da Sibéria, dos Urais e do Extremo Oriente. Essa movimentação reflete-se na expansão urbana: em 2026, Krasnodar ficou em segundo lugar no país em volume de permissões de construção, somando 5,5 milhões de m².

Para Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, esse deslocamento para o sul é uma tendência sustentada de busca por melhores condições climáticas. Na prática, isso significa que a infraestrutura social e os serviços de saúde do território precisarão ser adaptados para atender a uma demanda crescente de cuidados geriátricos.

A realidade financeira e o custo da aposentadoria

Em setembro, a média das pensões na Rússia, abrangendo quem trabalha e quem não trabalha, foi de 25,5 mil rublos, um aumento de 8,3% em relação a períodos anteriores. No entanto, alcançar valores mais altos exige condições materiais rigorosas: para receber uma pensão de seguro superior a 40 mil rublos, o cidadão precisa acumular 200 pontos previdenciários. Na prática, isso exigiria um salário mensal de 141,8 mil rublos mantido consistentemente por 35 anos.

Alternativas de subsistência

Diante das limitações previdenciárias, centros como São Petersburgo registram a adesão a contratos de renda vitalícia. Desde 2015, foram firmados 208 desses acordos, sendo que 95% dos beneficiários são pessoas solitárias. O valor mensal pago por esses contratos subiu de 16 mil rublos em 2014 para 28,8 mil rublos em 2026.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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