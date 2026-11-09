Rússia adota bitola chinesa em Zabaykalsk para destravar fluxo de cargas

A infraestrutura ferroviária entre Zabaykalsk, na Rússia, e Manchúria, na China, passará por uma ampliação física para enfrentar o aumento do fluxo de cargas resultante da reorientação do comércio exterior russo para o Leste. A obra, confirmada pelo senador Bair Zhamsuev, foca na criação de uma nova via para diluir o gargalo logístico do corredor terrestre oriental.

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O ponto central da operação é a adoção da bitola de 1.435 mm — o padrão chinês — no trecho da obra. Atualmente, a malha ferroviária russa opera com a bitola larga de 1.520 mm. Essa diferença de medida obriga a transposição de cargas entre vagões ou a substituição de truques nas estações fronteiriças, processos que interrompem a fluidez do trânsito e geram retenções físicas na fronteira.

Ao instalar trilhos com a medida de 1.435 mm, a intenção é reduzir as etapas de transbordo entre as estações de Zabaykalsk e Manchúria, permitindo que a composição vinda da China avance com menos interrupções técnicas antes da mudança para o padrão russo.

Operação e Gestão da Obra

A execução do projeto está vinculada a um acordo intergovernamental que define a divisão de responsabilidades e o fluxo de capital. A coordenação técnica e a construção ficam a cargo da RZD (Ferrovias Russas) e da Corporação de Ferrovias da China. O documento estabelece as normas de financiamento, as rotas logísticas e o regime de controle fronteiriço durante a fase de obras, com validade estendida até 60 dias após a entrada da via em operação.

Do ponto de vista territorial, a ampliação da capacidade de escoamento visa transformar a região de Zabaykalsk em um centro logístico. A lógica é que, ao remover a trava física da fronteira, a vazão de mercadorias impulsione a operação de empresas locais e a criação de postos de trabalho ligados ao processamento de carga.

Entretanto, a mudança da bitola no trecho fronteiriço não elimina o conflito técnico, mas desloca o ponto de ruptura tecnológica. Segundo a análise do engenheiro civil Aleksei Tikhonov, a medida otimiza a chegada dos trens chineses, mas transfere a pressão para a conexão com a rede existente da RZD. Para que a obra resulte em ganho real de velocidade, a nova capacidade de entrada deve estar sincronizada com a vazão da malha russa interna, evitando que o congestionamento apenas mude de lugar.