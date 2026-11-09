Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Rússia adota bitola chinesa em Zabaykalsk para destravar fluxo de cargas

Rússia

A infraestrutura ferroviária entre Zabaykalsk, na Rússia, e Manchúria, na China, passará por uma ampliação física para enfrentar o aumento do fluxo de cargas resultante da reorientação do comércio exterior russo para o Leste. A obra, confirmada pelo senador Bair Zhamsuev, foca na criação de uma nova via para diluir o gargalo logístico do corredor terrestre oriental.

Строительство железнодорожного пути
Photo: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Строительство железнодорожного пути

O ponto central da operação é a adoção da bitola de 1.435 mm — o padrão chinês — no trecho da obra. Atualmente, a malha ferroviária russa opera com a bitola larga de 1.520 mm. Essa diferença de medida obriga a transposição de cargas entre vagões ou a substituição de truques nas estações fronteiriças, processos que interrompem a fluidez do trânsito e geram retenções físicas na fronteira.

Ao instalar trilhos com a medida de 1.435 mm, a intenção é reduzir as etapas de transbordo entre as estações de Zabaykalsk e Manchúria, permitindo que a composição vinda da China avance com menos interrupções técnicas antes da mudança para o padrão russo.

Operação e Gestão da Obra

A execução do projeto está vinculada a um acordo intergovernamental que define a divisão de responsabilidades e o fluxo de capital. A coordenação técnica e a construção ficam a cargo da RZD (Ferrovias Russas) e da Corporação de Ferrovias da China. O documento estabelece as normas de financiamento, as rotas logísticas e o regime de controle fronteiriço durante a fase de obras, com validade estendida até 60 dias após a entrada da via em operação.

Do ponto de vista territorial, a ampliação da capacidade de escoamento visa transformar a região de Zabaykalsk em um centro logístico. A lógica é que, ao remover a trava física da fronteira, a vazão de mercadorias impulsione a operação de empresas locais e a criação de postos de trabalho ligados ao processamento de carga.

Entretanto, a mudança da bitola no trecho fronteiriço não elimina o conflito técnico, mas desloca o ponto de ruptura tecnológica. Segundo a análise do engenheiro civil Aleksei Tikhonov, a medida otimiza a chegada dos trens chineses, mas transfere a pressão para a conexão com a rede existente da RZD. Para que a obra resulte em ganho real de velocidade, a nova capacidade de entrada deve estar sincronizada com a vazão da malha russa interna, evitando que o congestionamento apenas mude de lugar.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Jardinagem
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
Receitas e Culinária
Pizza toast de pão de forma com 5 recheios em 15 minutos
Camélia volumosa: o contraste de silhueta que evita o visual datado
Mulher
Camélia volumosa: o contraste de silhueta que evita o visual datado
Mais populares
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira

Preparo rápido de meia hora que substitui o forno, gerando massa suave e casca dourada.

Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Rotina de skincare pós-40: o erro sistêmico que impede resultados visíveis
Brasil enfrenta limites invisíveis: como a China pode mudar tudo Ksenia Semenova Empresas argentinas buscam reduzir dependência de decisões políticas dos EUA Anastasiya Zhukova Decisão do CAS abala federações: Rússia avança para Los Angeles sem restrições Creator
Camélia volumosa: o contraste de silhueta que evita o visual datado
Gatos que abrem portas sozinhos: o que muda na rotina de quem vive com eles
Pequim vira o jogo contra o Brasil: volume de soja importada despenca até 2035
Pequim vira o jogo contra o Brasil: volume de soja importada despenca até 2035
últimos materiais
Rússia adota bitola chinesa em Zabaykalsk para destravar fluxo de cargas
Teftélias com champignon, arroz e queijo: receita completa
Brasil enfrenta limites invisíveis: como a China pode mudar tudo
Pathfinder 2010 a 2015 mantém motores diesel com até 400 mil km de durabilidade
Redução drástica de custos: produção visual no Altai muda de patamar com IA
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Promessa esquecida no Senado: Flávio Bolsonaro retém por 500 dias lei contra domínio de milícias
Motor da Vesta surpreende: força real aparece onde o trânsito mais cobra
Etnias: a primeira rede social exclusiva para povos originários já soma 100 mil usuários
Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.