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Redução drástica de custos: produção visual no Altai muda de patamar com IA

Rússia

O mercado de conteúdo visual no Altai, na Rússia, atravessa um momento de readequação estrutural. A inteligência artificial generativa deixou de ser uma curiosidade técnica para se tornar parte da engrenagem produtiva, infiltrando-se em processos que vão da criação de catálogos para marketplaces à produção de peças publicitárias complexas. No entanto, esse impacto não é uniforme; ele atua como um divisor de águas entre a entrega técnica e a entrega estratégica.

Робот и человек
Photo: unsplash.com by Igor Omilaev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Робот и человек

A compressão de custos e a nova lógica de produção

O efeito mais imediato da IA é sentido no bolso do cliente e na composição do orçamento de vídeo e fotografia. A tecnologia permite eliminar gargalos logísticos — como deslocamentos, aluguel de locações e a montagem de sets físicos — transformando custos fixos em processamento digital.

Um exemplo concreto dessa mudança de escala ocorreu em um projeto para um hotel na região da Khakassia. Enquanto a produção tradicional, que exigiria filmagens em diferentes estações do ano, poderia custar cerca de 1 milhão de rublos, a implementação de redes neurais reduziu o valor para 200 mil rublos. Esse movimento é tão expressivo que algumas equipes de produção já operam com 90% de seus projetos baseados em IA.

No segmento de fotografia publicitária, o impacto é sentido na substituição de equipes. O custo de contratar um fotógrafo, videógrafo, iluminador e maquiador começa a perder terreno para especialistas em conteúdo sintético, especialmente para demandas de restaurantes e vendedores de e-commerce. Já no pós-processamento, a automação de tarefas rotineiras reduziu tempos de montagem que levavam um dia inteiro para apenas 15 minutos, desde que a base do material seja de alta qualidade.

Os limites do algoritmo e a resistência do trabalho humano

Apesar da eficiência financeira, a IA enfrenta barreiras materiais. A geração de imagens ainda convive com o "efeito loteria": distorções em traços nacionais, idade ou fisionomia. Para alcançar a precisão necessária, o tempo gasto no ajuste fino de prompts pode, em alguns casos, equiparar-se ao tempo de uma sessão fotográfica real.

Há, porém, zonas de imunidade tecnológica. A fotografia de eventos — casamentos e reportagens — permanece como um domínio exclusivamente humano, pois depende da captura de instantes irrepetíveis em tempo real, algo que a síntese digital não pode emular.

O valor do profissional, portanto, deslocou-se. O mercado deixa de pagar pelo ato técnico de "apertar o botão" e passa a remunerar a curadoria: a criação do roteiro visual, a compreensão do objetivo de negócio e o controle de qualidade final. O especialista deixa de ser o executor para se tornar o diretor de arte de suas próprias ferramentas.

O panorama do setor no Altai

Os dados da administração de desenvolvimento empresarial e infraestrutura de mercado do Altai revelam a dimensão do setor formalizado, embora o número real seja maior devido à presença de profissionais autônomos não registrados:

  • Fotógrafos: 211 profissionais registrados como MEI (IP).
  • Produção de cinema, vídeo e televisão: 94 profissionais registrados como MEI (IP).

Essa base de profissionais agora enfrenta a pressão de um mercado onde a fotografia de produtos e a publicidade rotineira tornam-se commodities digitais, barateando o serviço básico, mas elevando a importância do conteúdo "vivo" e da expertise diretiva.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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