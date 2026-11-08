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Vacina contra HPV: o que esperar do programa nacional russa?

Rússia

A prevenção do câncer de colo do útero começa muito antes dos primeiros exames preventivos na vida adulta. A vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) surge como a ferramenta mais robusta para interromper a cadeia de transmissão do vírus, mas a sua implementação em larga escala exige planejamento rigoroso para que a proteção não chegue tarde demais.

Врач делает укол ребенку
Photo: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
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O impacto da janela de oportunidade

Um estudo conduzido por especialistas do Ministério da Saúde da Rússia, publicado na revista Вопросы современной педиатрии, alerta para a urgência de incluir a vacina contra o HPV no calendário nacional de imunizações até 2027. A análise, liderada por Leila Namazova-Baranova e Marina Fedoseenko, utiliza modelos matemáticos para projetar dois cenários distintos para as próximas décadas.

No primeiro cenário, a imunização em massa de meninas entre 9 e 15 anos, com uma cobertura estimada entre 75% e 80%, poderia reduzir a incidência de condições pré-cancerosas em 85% a 90% num horizonte de 10 a 15 anos. A lógica é a criação de uma imunidade coletiva que protege não apenas quem foi vacinado, mas reduz a circulação do vírus na população.

Por outro lado, o adiamento dessa medida pode gerar um efeito cascata. De acordo com os pesquisadores, a demora na vacinação pode levar à cronificação da infecção em jovens, resultando em uma sobrecarga no sistema de saúde entre 2035 e 2040 e, eventualmente, em um pico de diagnósticos de câncer de colo do útero em mulheres em idade produtiva por volta de 2045 a 2050.

Além da saúde: as consequências sociais

A preocupação dos especialistas não é apenas clínica, mas demográfica e econômica. Tratamentos oncológicos radicais, que envolvem quimioterapia e radioterapia, possuem custos elevados para os sistemas públicos de saúde e, frequentemente, resultam na perda da função reprodutiva das pacientes. Isso cria um risco de "colapso demográfico", limitando a capacidade reprodutiva de gerações inteiras.

Historicamente, a implementação de vacinas universais enfrentou barreiras devido à dependência de insumos estrangeiros. No entanto, o estudo aponta que a disponibilidade de vacinas locais, como a Cegardex, produzida pela Nanolek com capacidade para mais de 3 milhões de doses anuais, remove esse obstáculo logístico.

A vacina não é a única resposta

Embora a vacina seja fundamental, ela não deve ser encarada como uma "solução única" que dispensa a vigilância médica. A ginecologista e reprodutologista Victoria Shustova ressalta que a proteção mais eficaz reside na combinação da imunização com o rastreamento periódico (screening) na idade adulta.

Outro ponto de atenção é a expansão do público-alvo. Embora o foco imediato sejam as meninas, especialistas indicam que a vacinação de meninos é estratégica. O HPV também afeta homens, podendo causar cânceres na orofaringe, no canal anal e nos órgãos genitais. Ao imunizar ambos os sexos, a circulação do vírus na sociedade cai mais rapidamente, beneficiando a saúde pública de forma global.

Como qualquer intervenção médica, a decisão sobre a vacinação e a frequência dos exames deve ser discutida individualmente com o médico assistente, considerando o histórico e as necessidades de cada paciente.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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