Diamante azul Tipo IIb é extraído pela primeira vez em depósitos russos

A extração de um diamante azul natural de 2,74 quilates no campo kimberlítico de Nakyn, naquela região da Iaqu𝔱ia, marca a primeira ocorrência documentada de um cristal desta tipologia e qualidade joalheira em depósitos russos. A pedra é classificada como Tipo IIb, categoria definida pela substituição de átomos de carbono por átomos de boro na rede cristalina, fator que confere a cor azul e eleva a raridade e o valor de mercado do ativo.

Photo: https://commons.wikimedia.org by Parent Géry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ редкий минерал

Processamento e Refino

O ciclo de transformação do cristal bruto em diamante lapidado estende-se ao longo de 2026. A ALROSA conduz atualmente a etapa de lapidação, mobilizando uma equipe de 11 especialistas. Devido à ausência de inclusões internas e à natureza da coloração, a precisão técnica da operação é o fator determinante para a preservação do peso final e a maximização do valor agregado. A conclusão dos trabalhos e a entrega da gema lapidada estão previstas para o final de novembro de 2026.

Implicações Geológicas

A identificação de um cristal Tipo IIb altera o status do campo kimberlítico de Nakyn, elevando-o de um depósito convencional para uma zona com potencial de ocorrência de variedades de diamantes contendo boro. Materialmente, a descoberta comprova a existência de modificações químicas raras do carbono no subsolo da Iaqu𝔱ia — formações mais escassas na natureza do que os diamantes rosa. Para a cadeia de extração, o fato expande a compreensão dos processos geológicos de formação mineral especificamente neste campo de minério.