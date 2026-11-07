Ofertas salariais em Vologda crescem 40% e dobram a média nacional russa

A região de Vologda consolidou-se entre as cinco maiores taxas de crescimento de ofertas salariais na Rússia, superando a média nacional em ritmo de valorização. De acordo com dados da plataforma Avito Rabota, entre janeiro e setembro de 2026, a remuneração média proposta nas vagas da região atingiu 88.808 rublos, o que representa um salto de 40% em relação ao mesmo período de 2025.

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O movimento em Vologda dobra a tendência observada no restante do país, onde o crescimento médio das propostas foi de 20%, fixando-se em 84.590 rublos mensais. Esse distanciamento indica que a pressão por mão de obra local está forçando as empresas a elevarem os salários de forma mais agressiva do que a média brasileira do mercado russo.

A valorização não ocorre de forma linear, mas concentra-se em setores específicos de serviço e suporte. O maior aumento foi registrado nos serviços domésticos e pessoais (+53%), seguido de perto pela logística, transporte de carga e entrega (+52%), e pelo setor bancário e financeiro (+51%).

Geografia da valorização e causas estruturais

No ranking nacional de dinâmica salarial, a República de Kalmíquia ocupa a primeira posição (88.947 rublos/mês, +47%), seguida pela região de Murmansk, que apresenta a maior base financeira entre as líderes (105.882 rublos/mês). Além de Vologda, as regiões de Sakhalin e Kostroma completam o grupo das cinco mais dinâmicas.

Para Roman Gubanov, diretor de desenvolvimento do Avito Rabota, esse fenômeno não é apenas um ajuste inflacionário, mas o reflexo de um gargalo operacional. O crescimento acelerado é impulsionado pela escassez de pessoal de linha e profissionais técnicos — como montadores, soldadores e auxiliares -, posições que, devido ao déficit de oferta de trabalhadores, empurram os salários para cima mais rapidamente do que a média do mercado.