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Rússia

A transição do Orenburg own região de uma base agrária para um polo industrial consolidou-se em 6 de novembro de 1966, com a abertura do Campo de Gás e Condensado de Petróleo de Orenburg. O fluxo industrial foi iniciado pelo poço nº 13, perfurado na região de Dedurovka, que marcou a primeira entrada de gás no sistema de produção.

Нефтяное месторождение
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Нефтяное месторождение

O ativo foi classificado como único por sua escala: a Comissão Estatal de Reservas estimou volumes de 2 trilhões de m³ de gás e 120 milhões de toneladas de condensado, posicionando-o, na época, como a maior reserva da Europa. A complexidade técnica, porém, residia na composição química do insumo. A presença de altas concentrações de sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono e hélio exigiu o desenvolvimento de uma infraestrutura científica específica para a purificação e o processamento de gases agressivos.

Escalabilidade e Difusão Tecnológica

O processamento realizado pela VPO "Orenburggazprom" (hoje Gazprom Dobycha Orenburg) serviu como laboratório para a indústria de extração russa. As soluções de engenharia aplicadas para lidar com a toxicidade e a corrosão dos componentes de Orenburg foram replicadas posteriormente na exploração de outros campos complexos, como os de Astrakhan e Karachaganak, no Cazaquistão.

Capacidade Operacional e Horizonte de Extração

Atualmente, o campo é classificado como uma operação madura. Apesar do tempo de exploração, as reservas remanescentes de hidrocarbonetos ainda superam a capacidade nominal de muitos campos recém-descobertos na Rússia. A estratégia de operação projetada até 2050 redefine o ativo em duas frentes: como centro de extração e como polígono de testes para tecnologias nacionais.

O aumento da base de recursos minerais está concentrado em três eixos operacionais: a otimização do uso dos recursos existentes, a integração de matéria-prima de terceiros e o desenvolvimento de reservas difíceis de extrair (Triz).

A viabilidade do investimento a longo prazo é sustentada por uma garantia jurídica excepcional: a licença de exploração do subsolo foi estendida até o ano 2299. Este é o contrato de licenciamento mais longo da Federação Russa, permitindo a programação de atualizações tecnológicas e investimentos de capital em uma escala centenária.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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