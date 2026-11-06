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Financiamento imobiliário consome 48% da renda média em Kirov

Rússia

Na região de Kirov, o custo mensal médio de um financiamento imobiliário chega a quase 60 mil rublos, valor que consome 48% da renda média dos trabalhadores locais. O dado, divulgado pela agência RIA Novosti, coloca a região na 64ª posição no ranking nacional de acessibilidade de hipotecas para 2026, evidenciando o peso do crédito sobre o orçamento doméstico.

Ипотека 2026: осторожный оптимизм
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O cenário varia drasticamente ao longo do território russo. No extremo oposto, o Distrito Autônomo da Chukotka apresenta as condições mais favoráveis, onde a parcela do empréstimo representa pouco mais de 20% do salário médio. Já a situação mais crítica é encontrada no Daguestão, onde a disparidade entre renda e custo de moradia atinge o limite: a parcela da hipoteca compromete mais de 90% dos ganhos médios da população local.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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