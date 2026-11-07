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Sismologia revela camadas de carvão e falhas tectônicas em depósito de Iaqu𝔱ia

Rússia

A exploração de carvão no depósito de Chulmakanskoe, no distrito de Neryungrinskiy, Iaqu𝔱ia, integrou pela primeira vez a sismologia para o mapeamento do subsolo. A operação, conduzida pelo Instituto de Geologia e Geofísica de Petróleo e Gás A. A. Trofimuk (SB RAS) e filiais do Centro Federal de Pesquisa de Serviços Geofísicos Unificados da RAS, identificou novas camadas de carvão a profundidades de até 300 metros, com espessuras de até três metros.

Шахтер в угольной шахте
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Шахтер в угольной шахте

Diferente da perfuração convencional, que oferece dados pontuais limitados ao eixo do poço, a prospecção sísmica permitiu a visualização da estrutura do maciço rochoso. O método consistiu na geração de ondas mecânicas através de impactos superficiais com marretas e detonações de baixíssima potência em poços rasos. O processamento dos sinais foi realizado por estações nacionais ROSA, que converteram as ondas captadas em modelos matemáticos de propagação.

A análise combinada de ondas refletidas e refratadas expôs falhas tectônicas — rupturas e deslocamentos de rocha — que passariam despercebidas no método de sondagem tradicional. Como a coleta de dados ocorreu na superfície, a operação não exigiu a interrupção dos processos produtivos da mina.

Escala de Recursos e Operação

A precisão na geometria das camadas e a localização de falhas reduzem riscos operacionais, como desmoronamentos súbitos ou a perda do horizonte de carvão durante a escavação. Esta abordagem técnica é a primeira a ser aplicada em escala no distrito carbonífero de Aldano-Chulmansky.

O potencial do ativo é centrado no setor Lokuchakit, onde o depósito de Chulmakanskoe contabiliza aproximadamente 578 milhões de toneladas de carvão coqueificável, insumo essencial para a cadeia de produção metalúrgica.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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