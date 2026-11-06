Colapso do salmão em Sakhalin: só 34 de 80 plantéis incubam ovas e leilões de cotas ameaçam capilaridade regional

A crise biológica do salmão no Pacífico atingiu um ponto crítico na região de Sakhalin, resultando na paralisação de mais da metade dos plantéis de peixes (LRZ). Dos 80 empreendimentos do setor, apenas 34 conseguiram realizar a incubação de ovas, evidenciando que a escassez de matéria-prima natural tornou o ciclo produtivo inviável para a maioria das unidades.

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O colapso é mais severo em Iturup, onde a captura, que historicamente girava em torno de 40 mil toneladas, despencou para níveis próximos a zero devido à ausência de cardumes. De acordo com Maxim Kozlov, presidente da Associação de Pesca de Sakhalin (ARSO), esse vazio produtivo gera um efeito cascata no mercado de trabalho: a perda de postos especializados em plantéis é irreversível a curto prazo, já que a qualificação técnica desses profissionais é estreita e não encontra absorção imediata em outros setores da economia regional.

A fragilidade das alternativas e o risco da concentração

Com a queda do salmão, a economia local tenta se apoiar na única espécie em crescimento, o arenque de Sakhalin-Hokkaido. Embora a entrada de atuns seja vista como uma possibilidade de diversificação, esse recurso ainda carece de canais de escoamento e mercados de consumo definidos para se tornar economicamente sustentável.

Enquanto isso, surge uma nova ameaça à estrutura produtiva: a possível mudança no regime de cotas para a pesca de invertebrados, setor que hoje sustenta cerca de 50 empresas. Kozlov alerta que a transição para leilões de cotas pode concentrar os recursos nas mãos de poucos grupos econômicos. Para a economia das Ilhas Curilas, esse movimento significaria a exclusão de pequenos e médios operadores, trocando a capilaridade regional por uma hegemonia industrial que ignora a dinâmica local.