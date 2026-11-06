Salários de robótica sobem em São Petersburgo, mas pretensão dos profissionais supera a oferta

O mercado de trabalho para especialistas em robótica em São Petersburgo e na região circundante apresenta um movimento de alta nos salários, mas revela um descompasso crítico entre o que as empresas podem pagar e o que os profissionais esperam receber. Segundo dados do portal hh. ru, a oferta mediana em São Petersburgo subiu para 100 mil rublos, um salto de 13% em relação aos 88,3 mil rublos registrados no mesmo período do ano anterior.

Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Инженер осматривает деталь рядом с роботом-манипулятором Leica в цеху

A disparidade, porém, manifesta-se de formas opostas dependendo da geografia. Na capital, o profissional chega ao mercado com uma pretensão salarial mediana de 113,3 mil rublos — 13% acima do que as empresas oferecem. Já na região de Leningrado, ocorre o inverso: enquanto as empresas oferecem uma mediana de 99,5 mil rublos, a expectativa dos candidatos é menor, fixando-se em 80 mil rublos, uma diferença de 20% a favor do empregador.

Em São Petersburgo, a amplitude salarial é vasta, com propostas que variam entre 55,6 mil e 184,2 mil rublos. Para Julia Sakharova, diretora do hh. ru para o Noroeste da Rússia, esse cenário obriga as empresas a recalibrar seus orçamentos ou a buscar incentivos não financeiros para não perder talentos em um setor onde as competências tornaram-se sistemicamente mais valiosas.

A base material da demanda

Esse aquecimento nos salários não é um fenômeno isolado, mas o reflexo de uma infraestrutura industrial em transformação. São Petersburgo lidera a Rússia em volume de robôs industriais implantados, com um parque de aproximadamente 2 mil unidades. A robotização surge aqui como uma resposta pragmática à escassez de mão de obra humana e à necessidade de elevar a produtividade fabril.

O fluxo de capital sustenta essa transição. No corrente ano, foram destinados 100 milhões de rublos em subsídios para empresas que implementarem tecnologias robóticas. Além disso, a projeção para 2026 indica um aporte massivo de investimentos via Fundo de Desenvolvimento Industrial (FRP) para a aquisição de equipamentos laboratoriais e robôs.

O gargalo entre a academia e a fábrica

Embora o interesse acadêmico seja alto — exemplificado pela Universidade LETI, onde a concorrência para o curso de Mecatrônica e Robótica chegou a 95 candidatos por vaga -, a formação do profissional não anula o conflito financeiro imediato. O investimento estatal é robusto: a Universidade ITMO recebeu um subsídio federal de 500 milhões de rublos para a criação de um centro de desenvolvimento de robótica industrial.

Contudo, o resultado final aponta para um risco de desaceleração. Enquanto o governo injeta capital na infraestrutura e na educação, o "vácuo" salarial em São Petersburgo — onde a ambição do candidato supera a oferta da empresa — pode atuar como um freio na velocidade com que as fábricas conseguem, de fato, operar essas novas máquinas.