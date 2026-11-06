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República de Komi migra para processamento profundo para conter queda na produção madeireira

Rússia

O complexo madeireiro da República de Komi atravessa uma transição estrutural, deslocando sua operação da venda de matéria-prima e semiacabados para o processamento profundo. A estratégia visa mitigar a queda na produção e equilibrar a dependência entre os mercados interno e externo, em um cenário de retração generalizada do setor na Rússia.

Деревянная доска
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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A performance operacional do setor na região apresenta disparidades acentuadas. Enquanto a produção de painéis de partículas (DSP) cresceu 4,9% e a de painéis de fibras (DVP) subiu 0,2% — superando a média nacional -, o segmento de madeira serrada registrou uma queda de 9,7%, um recuo quase sete vezes superior à retração de 1,5% observada no restante do país. Já a produção de papel, papelão e compensados manteve estabilidade relativa, com quedas marginais de 0,5% e 1% respectivamente, contrastando com a queda de 10% no volume de compensados a nível federal.

Investimentos e verticalização da produção

Para reverter a tendência de queda e capturar valor agregado, o governo regional mobiliza três projetos prioritários que somam 8,2 bilhões de rublos em investimentos, com a previsão de gerar 500 postos de trabalho.

O ponto central dessa transformação é a instalação de uma unidade de celulose fluff no Complexo Madeireiro de Syktyvkar. A empresa Fluff Pro projeta investir 4,1 bilhões de rublos para produzir a matéria-prima utilizada em núcleos absorventes de produtos de higiene pessoal, como fraldas. Atualmente, a Rússia depende integralmente de importações para suprir essa demanda. A operação da planta está programada para o período entre 2027 e 2030, com a criação de 170 vagas de trabalho.

Logística e escoamento de carga

A mudança no processamento material exige a adequação do fluxo de saída. Para reduzir o custo do transporte, a região pleiteia junto ao governo federal a retomada de medidas de compensação de fretes, especialmente para as rotas que convergem aos portos do Noroeste.

A gestão do fluxo logístico foi centralizada em um núcleo vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Econômico regional, que opera em coordenação com o centro situacional do Ministério dos Transportes da Rússia. Esse mecanismo de agilização de embarques já processou sete demandas de envio acelerado desde o início de 2026.

A transição para o processamento profundo e a formação de clusters industriais permitem que a região reduza a exposição à volatilidade dos preços das commodities e retenha a margem de valor agregado dentro do território.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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