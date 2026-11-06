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Fundador da Dodo Pizza registra vida Nenets em imersão de 147 dias na tundra

Rússia

Fyodor Ovchinnikov, fundador da rede Dodo Pizza, apresentou no Instituto de Língua, Literatura e História do Centro Científico Ural da Academia Russa de Ciências o filme autobiográfico "147 dias na tundra". A obra é o resultado de cinco meses de convivência direta com uma família de criadores de renas Nenets, no Yamal.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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A expedição, iniciada em março de 2025, levou Ovchinnikov a percorrer 730 quilômetros, partindo do Golfo de Ob em direção ao Oceano Glacial Ártico. Durante 147 dias, o empreendedor integrou-se à rotina da comunidade, dividindo a vida dentro de um chum — a tenda tradicional — de apenas 15 metros quadrados, habitado por dez pessoas. O impacto mais imediato foi a anulação do espaço individual, onde o sono ocorre "costas com costas", sem divisões físicas ou privacidade.

A imersão revelou a distorção da percepção temporal para os Nenets: a ausência de calendários convencionais e a presença do dia polar fazem com que muitos idosos desconheçam a própria idade exata. Ovchinnikov também registrou a organização doméstica dos nômades, contrastando a higiene e a cultura do cotidiano nos chums com os estereótipos de insalubridade frequentemente associados ao nomadismo.

Da organização social à gestão de crises

Ao observar a estrutura da comunidade, o autor identificou um modelo de gestão que ecoa processos organizacionais: a etapa de debate é democrática, mas a decisão final recai invariavelmente sobre o membro mais experiente do grupo. Ele descreve a capacidade dos Nenets de aguardar a coleta de dados concretos antes de agir como uma forma de "visão em meio à neblina", um pensamento estratégico adaptado ao ambiente incerto.

O registro documental resultou em 380 horas de filmagens que detalham a montagem dos chums e a condução dos rebanhos em diferentes estações. No corte final de duas horas, Ovchinnikov optou por eliminar narrações explicativas, focando em reflexões sobre a existência e a busca pessoal.

O acervo bruto será transferido para os fundos do Instituto de Língua, Literatura e História (IYALI). A diferença reside na escala do tempo: enquanto expedições científicas tradicionais costumam durar duas semanas, a permanência de cinco meses permitiu a criação de um dos maiores arquivos visuais sobre a vida dos Nenets.

A estreia do filme em cinemas e festivais de documentários está prevista para abril de 2027, com exibições confirmadas também na República de Komi.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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