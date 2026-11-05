Ursos invadem assentamento na Rússia e forçam moradores a usarem extintores para afugentá-los

No assentamento de Rudnichny, próximo a Krasnoturyinsk, na região de Sverdlovsk, a rotina dos moradores foi substituída por um estado de vigília. Nos últimos meses, a invasão de ursos transformou quintais particulares em cenários de destruição: estufas e gazebos foram demolidos, e criações de aves foram dizimadas. O casal Lexin viveu o risco iminente quando um animal surgiu entre a sauna e a casinha do cachorro; o proprietário conseguiu afugentar o urso utilizando gritos e um forcado.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бурый медведь у окна

Para evitar novas incursões, a família Lexin cercou a propriedade com arame farpado e instalou sensores de movimento. O recurso para espantar o animal agora são extintores de incêndio, apostando que o ruído brusco afastará o predador. Caçadores chegaram a montar guarda no terreno por três dias consecutivos, mas o animal mudou sua rota de circulação.

A situação foi mais grave para a moradora Ludmila, que viu seu galinheiro destruído e 15 galinhas mortas. Diante da ameaça, e seguindo a orientação de especialistas, a família precisou evacuar a residência temporariamente para Krasnoturyinsk. Posteriormente, um dos ursos foi abatido; o animal pesava cerca de 300 kg e media três metros de altura.

A distância entre a sobrevivência e a gestão pública

Embora os ataques tenham diminuído nas últimas semanas, a sensação de cerco persiste em Rudnichny. Os residentes mantêm machados e serras ao alcance da mão, coordenam alertas com a vizinhança e monitoram constantemente as câmeras de segurança.

A vulnerabilidade dos moradores contrastou com a resposta oficial durante a visita da emissora Ren-TV. Questionado sobre as medidas de combate aos predadores, o chefe do assentamento, Andrey Ryapusov, admitiu a inexistência de patrulhas e sugeriu, na prática, que os cidadãos evitem sair de suas casas.

O Departamento Regional de Proteção da Vida Selvagem atribui a movimentação dos ursos à fome. Segundo o órgão, as cheias destruíram grande parte das frutas silvestres e pinhões necessários para a hibernação, forçando os animais a buscarem alimento em áreas urbanas. A instituição ressalva, porém, que nem todos os relatos são precisos: no vilarejo de Butka, por exemplo, o pânico foi instaurado por uma imagem gerada por inteligência artificial, criada por uma estudante local.