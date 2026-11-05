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Porto de Arkhangelsk: a transição de viagens pontuais para o serviço regular de contêineres

Rússia

O Porto de Arkhangelsk opera como o ponto de partida para as cargas que seguem pelo Caminho Marítimo do Norte, com uma capacidade projetada de 11 milhões de toneladas por ano. O fluxo é composto majoritariamente por cargas de projetos destinados a empreendimentos de investimento na Zona Ártica, além de derivados de petróleo, produtos florestais e pescado.

Морской порт
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Морской порт

A estrutura dos transportes passou por uma mudança recente com a expansão da conteinerização. Desde 2017, o volume de movimentação de contêineres cresceu 30 vezes, atingindo, em 2025, a marca de mais de 16 mil unidades, o que representa 244 mil toneladas de carga.

Para viabilizar o acesso aos mercados asiáticos, o projeto multimodal "Expresso Ártico nº 1" estabeleceu uma operação de transporte entre 2024 e 2026. Nesse intervalo, foram realizados 16 trajetos — divididos equitativamente entre exportação e importação -, movimentando 19 mil contêineres. Pela via de importação, chegam ao território veículos, peças, equipamentos e produtos químicos; na exportação, seguem madeira serrada, celulose, papelão e alimentos.

Infraestrutura e expansão da capacidade

A base de serviços do nó logístico conta com mais de 300 embarcações e a atuação de 20 empresas de manutenção naval. Atualmente, a limitação da capacidade de escoamento é o gargalo que se pretende resolver com a construção do Porto Marítimo de Arkhangelsk, em parceria com a Rosatom.

O ponto central dessa obra é a criação de um terminal de contêineres especializado. A meta é substituir a logística de viagens pontuais por um serviço regular, permitindo o aumento real do fluxo de carga pelo Caminho Marítimo do Norte. A modernização do porto também recebe aportes de recursos extraorçamentários provenientes de residentes da Zona Ártica da Rússia.

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Author`s name Petr Ermilin
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