Escassez de pinhão siberiano eleva preços e empurra ursos para vilarejos em Krasnoyarsk

O mercado de pinhão siberiano no território de Krasnoyarsk atravessa um ciclo de escassez que, em 2026, transbordou da biologia para a economia, elevando preços e alterando a logística básica da extração. O cenário não é apenas fruto de uma safra ruim, mas de um estrangulamento na ponta da cadeia: menos coletores no campo e barreiras burocráticas mais rígidas para a legalização do produto.

Photo: Туристический информационный центр с. Хлевное Кедр сибирский

O impacto imediato foi sentido no bolso. O preço pago ao coletor saltou de 300 rublos por quilo, no ano anterior, para patamares acima de 650 rublos. Para quem compra no varejo, a conta é ainda mais alta, com o quilo do pinhão limpo atingindo entre 800 e 1.000 rublos. Essa inflação forçou uma mudança na operação: como as pinhas estão vindo com poucas sementes, deixou de ser lucrativo transportá-las inteiras para a cidade — prática comum para fins ornamentais e de lembranças. Agora, a extração é feita via máquinas trituradoras ainda na taiga, levando-se apenas a semente com casca.

Essa alta nos preços afastou o consumidor local, criando um vácuo no mercado interno. Pequenos comerciantes, incapazes de sustentar a demanda com a produção regional, passaram a importar o produto de regiões vizinhas, como Altai e Tomsk, ou a vender estoques antigos, que já apresentam perda de qualidade, com índices de sementes vazias entre 30% e 40%.

A drenagem para a China e a armadilha da matéria-prima

Enquanto o consumidor local perde o acesso ao produto, o fluxo de saída permanece intenso. Estima-se que apenas 10% da colheita permaneça na Rússia. O destino prioritário é a China, cuja importação do pinhão russo atingiu o pico de 34,6 milhões de dólares em 2025. O mecanismo é simples e cruel: a matéria-prima segue a rota do maior lance.

O resultado é a consolidação de uma dependência estrutural. A região exporta o pinhão em estado bruto, para depois reimportar produtos processados com alto valor agregado, perdendo a chance de industrialização local e mantendo a economia regional como mera fornecedora de insumos.

O esvaziamento do campo e o muro burocrático

A queda na oferta não é apenas biológica. Há um componente social profundo: o número de coletores ativos nas aldeias diminuiu drasticamente, reflexo da mobilização de residentes para a Operação Militar Especial (SVO).

Somado ao vazio demográfico, há o conflito administrativo. O endurecimento do controle financeiro tornou a compra de sementes por empresas um processo complexo. Como cerca de 90% dos coletores atuam na informalidade e resistem ao registro como autônomos, criou-se um abismo entre a extração na floresta e o comércio legalizado.

A decadência do setor é evidenciada também na gestão da terra: atualmente, não há arrendatários no território de Krasnoyarsk focados especificamente na colheita de pinhão, deixando toda a produção nas mãos de coletores informais e esporádicos.

Para a economista do mercado de trabalho Irina Kostina, existe um choque entre a exigência de controle estatal e a natureza sazonal do trabalho no campo. Sem uma infraestrutura simplificada de escoamento, a pressão pela legalização pode expulsar definitivamente os pequenos coletores, para quem o risco burocrático e tributário supera o ganho financeiro da temporada.

Risco ecológico e segurança pública

Do ponto de vista técnico, o Centro de Proteção Florestal classifica a safra de 2026 como um processo natural. A produção do pinheiro siberiano é cíclica, dependendo de variáveis climáticas dos dois anos anteriores. Embora não indique a degradação das florestas, a falta de sementes gera um efeito cascata na fauna.

A escassez do principal alimento das florestas correlaciona-se diretamente com o aumento da atividade de ursos, que, famintos, aproximam-se mais frequentemente de assentamentos humanos. Assim, o déficit econômico do pinhão deixa de ser apenas uma questão de preços para se tornar um problema de segurança pública.