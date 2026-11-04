Operação desmantela esquema industrial de pesca ilegal de caranguejo-real no Extremo Oriente Russo

Uma operação coordenada nas águas do Território de Primorsky e da região de Sakhalin desmantelou um esquema de extração e exportação ilegal de caranguejo-real. O grupo, composto por pelo menos 12 pessoas, montou uma estrutura industrial paralela que ignorava completamente a fiscalização estatal, transformando a biodiversidade marinha em lucro clandestino.

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A logística da captura baseava-se no uso de embarcações de pequeno porte, equipadas com armadilhas e redes. Essa tática permitiu a retirada de 45 toneladas de caranguejo do ecossistema. Quando convertida ao valor de mercado, a escala do dano ambiental e a apropriação do recurso somam 284 milhões de rublos.

O fluxo do negócio não terminava na pesca; a engrenagem seguia para o contrabando. Para evitar os gargalos do controle veterinário e alfandegário, o grupo utilizava as mesmas embarcações pequenas para cruzar a fronteira da União Econômica Eurasiática (UEE), levando o produto para a zona econômica exclusiva de outro país. Desse volume total de 45 mil quilos, o valor transportado ilegalmente para o exterior é estimado em mais de 123 milhões de rublos.

A investigação, apoiada pelo Departamento de Fronteiras do FSB para o Território de Primorsky, resultou na prisão do líder da organização e de seus principais operadores. Os envolvidos respondem agora por crimes de contrabando de recursos estrategicamente importantes e pesca ilegal de recursos biológicos aquáticos, enquanto as autoridades trabalham para mapear a extensão total da rede financeira do grupo.