Rússia proíbe exportação de petroquímicos para blindar indústrias de defesa e saúde

O governo russo impôs uma restrição de três meses à exportação de diversos produtos petroquímicos para fora da União Econômica Eurasiática (UEE), priorizando o abastecimento interno de insumos essenciais. A medida impacta diretamente a operação da NLMK, em Lipetsk, uma das principais produtoras de benzeno de hulha do país.

Photo: creativecommons.org by Усерд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Липецк. НЛМК

A proibição abrange o benzeno (tanto de hulha quanto de petróleo), o tolueno, o ortoxilol, o paraxilol e o fenol. A justificativa do gabinete ministerial reside na necessidade de garantir que a indústria nacional não sofra com a escassez de matérias-primas. Esses componentes são a base material para a fabricação de itens que vão desde isolamentos de cabos e embalagens alimentícias até revestimentos de piso e insumos médicos.

Além do consumo civil, a medida visa sustentar cadeias críticas de transporte e defesa, já que esses produtos são essenciais na composição de tintas e vernizes utilizados nos setores aeroespacial, automotivo, ferroviário e naval.

Estrutura de produção e escala

Em Lipetsk, a produção de benzeno de hulha é centralizada no complexo de captura e processamento de produtos químicos da NLMK, operação iniciada em 2019. Com uma capacidade projetada de aproximadamente 37.300 toneladas por ano, a unidade agora deverá direcionar a totalidade de sua produção exclusivamente ao mercado interno durante o período de proibição.

O mapa da oferta desses insumos na Rússia envolve outros players estratégicos. No segmento do benzeno de hulha, a NLMK divide o cenário com a Moskoks, em Vidnoye. Já a produção de benzeno de petróleo, xilóis e tolueno está concentrada na Refinaria de Moscou, na Slavneft-YANOS e na NPK Ryazan.

O governo estabeleceu exceções pontuais ao bloqueio: a restrição não se aplica ao trânsito internacional, ao envio de ajuda humanitária nem a cargas destinadas a organizações situadas no arquipélago de Svalbard.