Cemitério medieval em Murom revela vestígios de seda bizantina e influência finlandesa

No centro de Murom, na rua Kommunisticheskaya, arqueólogos do Museu Centro de Herança Cultural e Histórica localizaram um cemitério anteriormente desconhecido, datado entre os séculos XI e XIII. A descoberta ocorreu durante trabalhos de salvamento, que revelaram a estrutura de dois túmulos (kurgans) com valas circundantes contendo nove sepultamentos, além de outras 26 covas escavadas diretamente no solo.

Photo: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Муром, Церковь Сергия Радонежского

A análise de quatro desses sepultamentos revelou vestígios de roupas que indicam a condição social e as conexões comerciais de quem as vestia: botões dourados e fitas de ouro de origem bizantina em golas altas. As peças eram confeccionadas com seda do tipo "samit" sobre uma base de casca de bétula. A presença desses elementos, também registrados em necrópoles de Stara Ryazan, Suzdal e Vladimir, permite situar a datação entre o final do século XI e meados do século XII.

Um dos sepultamentos sob o kurgan guardava objetos singulares: uma placa de cinto dourada de metal colorido, sem análogos conhecidos pelos pesquisadores, e um pingente sonoro em formato de garrafa com gargalo longo e dois adornos em forma de garra. Este último detalhe aponta para a influência cultural dos finnos do Volga, sendo comum em cemitérios dos povos mari e mordvinos.

A estrutura do necrópole e a sucessão temporal

Este é o quinto necrópole antigo identificado em Murom, mas apresenta uma característica inédita para a cidade: a tipologia mista, combinando túmulos elevados e covas simples. Todos os corpos foram depositados seguindo o rito cristão, com a cabeça voltada para o oeste. Em 18 das sepulturas, a materialidade do enterro permanece visível através de pregos de ferro de tampas de caixões, tábuas longitudinais e sulcos transversais no fundo das valas.

Ao todo, foram recuperados 86 objetos individuais. A escavação revelou que o local foi utilizado em diferentes camadas temporais: além dos artefatos pré-mongóis, foram encontrados sulcos de cercas do século XVII e fossas domésticas dos séculos XVIII e XIX. O acervo deste período posterior inclui moedas de cobre (como as "pulo" dos séculos XVI-XVII, e as "polushki" e "dengi" do século XVIII), contas de vidro, fragmentos de calçados de couro, utensílios domésticos e restos de recipientes, incluindo uma garrafa de "Bálsamo de Riga" e um fragmento com a marca "London".