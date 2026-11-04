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São Petersburgo mira expansão industrial: aporte bilionário redefine polos estratégicos até 2029

Rússia

São Petersburgo planeja aportar 5 bilhões de rublos entre 2027 e 2029 para a expansão de suas zonas industriais. O investimento não se destina à operação direta de fábricas, mas à montagem da base material necessária para que novas linhas de produção sejam instaladas: a construção de redes de engenharia e a estruturação de vias de transporte.

Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники
Photo: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники

O fluxo de investimentos concentra-se em quatro polos específicos: "Izhorskie Zavody", "Obukhovo", "Rzhevka" e "Rybatskoye". O objetivo é transformar terrenos em ativos operacionais, integrando a logística interna dessas zonas ao sistema de escoamento da cidade, eliminando gargalos que impedem a expansão de plantas já existentes.

A estratégia de escala da cidade apoia-se na automação do processamento. Atualmente, São Petersburgo detém a maior frota de robôs industriais da Rússia, com aproximadamente 2 mil unidades. Esse aparato técnico reflete-se nos índices de produção de 2025, onde o índice industrial atingiu 108,9%, com um destaque para a indústria de transformação, que registrou um crescimento de 114,5%.

Capacidade financeira e incentivos ao maquinário

Para converter a infraestrutura em produção verificada, o orçamento prevê 2,7 bilhões de rublos destinados ao apoio de pequenas e médias empresas. Esse recurso atua como um facilitador de capital para a atualização do parque fabril, dividindo-se em sete frentes, com destaque para:

  • Compensação de pagamentos de leasing para a aquisição de equipamentos;
  • Subsídios para o transporte de produtos não energéticos e não primários;
  • Apoio financeiro para a implementação de complexos e sistemas robotizados.

A transição de um modelo de construção pontual para um desenvolvimento sistêmico de territórios, segundo a especialista em infraestrutura regional Olga Morozova, reduz a sobrecarga nas redes urbanas e viabiliza o fluxo de insumos e produtos.

Equilíbrio fiscal e projeções

A expansão industrial ocorre paralelamente a um ajuste nas contas públicas. A administração municipal projeta uma redução progressiva do déficit orçamentário para garantir a sustentabilidade dos investimentos:

Indicador 2027 2029
Déficit Orçamentário (bilhões de rublos) 103,4 54,7
Percentual do déficit sobre a receita 6,9% 3,3%

A lógica aplicada desloca a assistência governamental de subsídios isolados para a criação de um ecossistema industrial. Ao alinhar a infraestrutura física com a robotização e o suporte ao transporte, a cidade busca consolidar a cadeia de valor necessária para manter a posição de principal centro industrial da Rússia.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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