Rio Voronezh recebe 500 mil alevinos de carpa para limpeza biológica do ecossistema

Mais de 500 mil alevinos de carpa comum (sazan) foram soltos no rio Voronezh, na região da praia de Novolipetsk, em 29 de outubro. A ação, financiada pela Combinado Metalúrgico de Novolipetsk (NLMK), contou com a presença do ministro de Recursos Naturais e Ecologia da região de Lipetsk, Andrey Martynets, e do diretor de Ecologia e Clima do Grupo NLMK, Sergey Evseev.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рыба в резервуаре

Os peixes vieram de um piscicultor da região de Voronezh e passaram por um processo de engorda até atingirem entre 10 e 15 gramas antes da soltura. Para os ictiólogos, esse peso específico é a condição necessária para que o animal resista à correnteza e evite predadores, aumentando as chances reais de sobrevivência no habitat natural. A escolha da espécie justifica-se pela função biológica da carpa: ao se alimentar de vegetação aquática e organismos de fundo, o peixe atua na limpeza do corpo d'água e no equilíbrio do ecossistema.

A operação de soltura ocorreu de duas formas: a maioria dos alevinos foi transferida do caminhão tanque para o rio por meio de um duto especializado, enquanto uma parte menor foi solta manualmente pelos participantes a partir de um tanque temporário.

Expansão do plantel e controle hídrico

A reposição dos estoques pesqueiros segue a supervisão da agência federal Rosrybolovstvo. Para este ano, a meta é soltar 1,3 milhão de alevinos; em três anos, o objetivo é elevar esse número para quatro milhões de exemplares nos rios Voronezh, Don e no reservatório de Matyrsky, incluindo carpas, amuros brancos e carpas-capim. A viabilidade dessa escala é sustentada pela base alimentar disponível nos corpos d'água, segundo avaliações técnicas.

Para Sergey Evseev, a iniciativa integra um programa mais amplo de biodiversidade. No ano anterior, mais de 400 mil alevinos de carpa-capim branca e esturjão — espécie ameaçada e listada no Livro Vermelho — foram introduzidos no rio Don. Paralelamente, a NLMK mantém um projeto com a reserva Galichya Gora para recuperar a população de corujas-buraqueiras, com oito aves já devolvidas à natureza de uma meta final de cinquenta.

A recuperação biológica caminha junto à alteração da infraestrutura industrial para reduzir a pressão sobre os rios. Após 20 anos de engenharia, a NLMK concluiu o fechamento do ciclo de recirculação de água do combinado. Na prática, isso significa que a empresa cessou completamente o descarte de água no rio Voronezh e reduziu em quase sete vezes a captação de água do manancial para suas operações.