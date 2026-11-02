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Queda na população de salmão eleva risco de ataques de ursos em Sakhalin

Rússia

A frequência de encontros perigosos entre ursos pardos e moradores da região de Sakhalin deve aumentar no próximo ano. O risco de que os predadores avancem sobre áreas habitadas não é um evento isolado, mas o resultado direto da degradação da base alimentar dos animais, conforme discutido no painel "O Problema dos Ursos na Região de Sakhalin", organizado pelo IA SakhalinMedia e pela editora Gubernskiye Vedomosti.

Бурый медведь у окна
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бурый медведь у окна

Para o ecologista Dmitry Lisitsyn, a agressividade do urso está ligada ao que ele encontra nos rios. Desde 2011, as capturas de salmão na região caíram entre 30% e 40%, período que coincide com a subida nos índices de conflitos com humanos. Quando a quantidade de peixes é insuficiente para que o animal complete a fase de engorda necessária para a hibernação, o urso é forçado a deslocar sua busca por alimento para as proximidades das casas e vilas.

Os limites do controle populacional

A tentativa de resolver o problema através do abate pontual de indivíduos agressivos é ineficaz, aponta o biólogo e especialista em caça Andrey Zdorikov, membro da seção de Sakhalin da Sociedade Geográfica Russa (RGO). Segundo Zdorikov, a eliminação de um urso apenas abre espaço para que espécimes jovens e inexperientes ocupem as rotas já estabelecidas em direção aos assentamentos humanos.

O mecanismo natural de autorregulação da espécie, que normalmente ocorre por meio da hierarquia e da disputa territorial entre machos, opera de forma lenta na ilha de Sakhalin. Isso acontece porque há a falta de indivíduos fisicamente dominantes capazes de controlar a população e a tendência dos predadores em manter a posse de bases alimentares já ocupadas por longos períodos.

A situação atual é classificada como instável. Enquanto não houver a recuperação dos recursos alimentares e a estabilização da população de ursos, a probabilidade de novos confrontos entre a fauna e as pessoas residentes na região permanece alta.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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