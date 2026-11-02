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Astrakhã migra de diplomacia para exportação de competências técnicas à África

Rússia

A região de Astrakhã consolidou-se como um centro de educação e tecnologia para nações africanas, transformando encontros diplomáticos em projetos de infraestrutura e formação profissional. A participação da província no terceiro cume "Rússia — África", em Moscou, evidenciou que a cooperação agora se manifesta na exportação de competências técnicas e na circulação de estudantes e profissionais.

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Photo: ТГ-канал Центра народной дипломатии
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No setor produtivo, o interesse do Centro de Promoção de Investimentos da Costa do Marfim (CEPICI) recai sobre a gestão de cadeias de valor no agronegócio e na pesca. O objetivo dos parceiros africanos não é apenas o volume de captura, mas a implementação de sistemas de processamento e escoamento de pescado baseados na experiência regional de Astrakhã.

No campo industrial, a empresa Hexa, residente da Zona Econômica Especial "Lotos", utiliza casas comerciais na África do Sul, Nigéria e Costa do Marfim para inserir materiais geossintéticos em obras de infraestrutura no continente, onde a demanda por esses insumos é elevada.

A formação médica como vínculo concreto

O impacto mais visível dessa estratégia ocorre no cotidiano da cidade de Astrakhã, através da presença de cerca de 800 estudantes africanos na Universidade Médica Estadual de Astrakhã (AGMU). O vínculo vai além da sala de aula: os alunos estudam em russo, francês e inglês, criando a base para a cooperação técnica.

A transferência de conhecimento tornou-se institucional. Em 2025, a AGMU entregou à República do Mali pacotes de programas educacionais em língua francesa para as especialidades de Medicina, Farmácia e Odontologia. A universidade é, inclusive, a primeira instituição médica da Rússia a integrar o Consórcio da Universidade em Rede Russo-Africana (RAFU).

Essa estrutura de ensino resultará, em novembro deste ano, na vinda de uma delegação da Universidade Politécnica de Bandiagara (Mali) a Astrakhã, movendo a parceria da troca de documentos para a prática profissional direta.

Segundo a especialista em política social e demografia regional Elena Romanova, a criação de programas em francês e a permanência desses estudantes transformam a universidade em um instrumento de influência indireta, estabelecendo laços profissionais duradouros entre as comunidades médicas de ambos os continentes.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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