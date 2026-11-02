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Extensão da linha Biryulevo rompe limite de Moscou para conectar povoados regionais

Rússia

O eixo de transporte do sul da região metropolitana de Moscou passará por uma alteração estrutural com a extensão da linha Biryulevo. O projeto rompe o limite geográfico da capital para conectar a rede urbana aos povoados de Lopatino e Drozhzhino, situados no distrito municipal de Leninsky, na região de Moscou. Esta obra integra a expansão do chamado "raio rubi", que estabelecerá a ligação física entre a estação Biryulevo e as áreas de Kommunarka e Filimonkovsky.

Микрорайон Царицыно в Бирюлево Восточном
Photo: commons.wikimedia.org by Akkit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Микрорайон Царицыно в Бирюлево Восточном

A expansão prevê a construção de 12 novas estações, conforme detalhado por Vladimir Efimov, chefe do Complexo de Política Urbanística e Construção de Moscou. O primeiro estágio da operação foca em cinco pontos de parada: as estações Klubnichnye Polya, Lopatino e Drozhzhino, em território regional, e as estações Marshala Savitskogo e Shcherbinka, dentro do perímetro da capital.

Com a conclusão, a linha atingirá uma extensão superior a 62 km, operando com um total de 22 estações. A obra faz parte de um cronograma de expansão do metrô até 2035, que projeta a entrega de cerca de 35 novas estações, das quais 12 serão implantadas fora dos limites da cidade.

Capacidade de fluxo e impacto territorial

A chegada dos trilhos ao distrito de Leninsky altera a natureza do deslocamento local, transformando o que era transporte suburbano em integração urbana plena. Para quem reside em Lopatino e Drozhzhino, a mudança se materializa na redução do tempo de trajeto para o centro da capital, com a expectativa de que a viagem seja feita na metade do tempo atual, liberando entre 30 e 60 minutos diários por passageiro.

A estimativa de vazão para os novos trechos é de 600 mil passageiros por dia. Em uma escala maior, o programa de extensão das linhas para a região metropolitana deve impactar a mobilidade de mais de 5,7 milhões de pessoas.

Segundo Olga Morozova, especialista em infraestrutura e urbanismo regional, a inserção do metrô em áreas periféricas altera a dinâmica do mercado imobiliário local e provoca a instalação de serviços e comércios no entorno imediato dos novos nós de transporte.

Limites técnicos e operação do sistema

A viabilidade desta expansão decorre do aumento da capacidade de processamento de passageiros da rede de metrô de Moscou. Enquanto no início da década de 2010 diversos trechos operavam em gargalo, a infraestrutura atual apresenta a reserva necessária para absorver novas direções radiais. O plano de expansão abrange sete direções distintas.

Os indicadores técnicos do projeto da linha Biryulevo são:

  • Extensão total: superior a 62 km;
  • Total de estações: 22 unidades;
  • Fluxo diário estimado nos novos trechos: aproximadamente 600 mil pessoas;
  • Redução do tempo de viagem: entre 30 e 60 minutos por dia.

Este movimento é complementado pela implementação de novas linhas, como a Rublevo-Arkhangelskaya, e a previsão de abertura de outras 23 estações em Moscou nos próximos três anos, consolidando a malha de transporte entre a cidade e a região circundante.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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