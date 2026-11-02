População de corços siberianos cresce cem vezes em Omsk impulsionada por plantações de girassol

A população de corços siberianos na região de Omsk saltou de 600 indivíduos na década de 1980 para 63,6 mil em 2024, representando um crescimento de cem vezes em 40 anos. Segundo a Administração Regional de Proteção da Fauna, o volume atual de animais nas florestas e campos equivale à população de um grande centro administrativo regional.

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Esse salto demográfico reflete mudanças concretas na paisagem agrícola e climática. A expansão das culturas oleaginosas, que já ocupam mais de 520 mil hectares, transformou a região em uma fonte constante de alimento; as plantações de girassol, especificamente, servem como base calórica essencial para a sobrevivência dos ungulados, inclusive durante o inverno.

Além da oferta alimentar, dois fatores sustentam a sobrevivência dos filhotes e adultos: o aquecimento global, que torna os invernos siberianos menos rigorosos e facilita o acesso ao pasto sob a neve, e a aplicação de leis rígidas de caça, fiscalizadas por inspetores para reduzir a pressão humana sobre a espécie.

O impacto na cadeia alimentar e o limite urbano

O crescimento acelerado de uma única espécie altera a dinâmica dos predadores. Embora lobos, linces e raposas exerçam o controle natural, especialistas observaram que, no final de 2023, matilhas de cães abandonados passaram a caçar corços nos pontos onde as rotas migratórias dos animais tocam os limites urbanos de Omsk.

Agora, a questão central para os biólogos é como a natureza irá frear esse avanço. O cenário divide-se entre a resposta natural — o aumento proporcional de predadores ou o surgimento de doenças decorrentes da alta densidade populacional (epizootias) e a escassez de micronutrientes no solo — ou a necessidade de intervenção humana.

O risco imediato reside no esgotamento das pastagens e no aumento de conflitos entre a fauna silvestre e a infraestrutura urbana, forçando ecologistas a monitorar se o equilíbrio será restaurado organicamente ou se será necessária a regulação artificial da população.