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Maior navio do Lago Baikal é lançado, mas depende de adequação dos portos

Rússia

O lançamento do casco do navio de cruzeiro do projeto RPV8714 nas águas do rio Angara, em Irkutsk, marca a conclusão da etapa de montagem estrutural. A operação, ocorrida em 31 de outubro, foi conduzida pela Companhia de Navegação Fluvial da Sibéria Oriental (VSRP), integrante do grupo Eastland, vinculado ao ex-governador regional Sergei Eroshchenko. Embora o navio já esteja na água, a embarcação ainda não possui condições operacionais, dependendo agora de acabamentos internos, equipagem técnica e testes de aceitação.

Теплоход
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Теплоход

Com 87 metros de comprimento e 14,5 metros de largura, o navio se posiciona para ser a maior embarcação a operar no Lago Baikal. A engenharia do projeto prevê uma velocidade máxima de 24 km/h e autonomia de 1.600 quilômetros. A capacidade de transporte varia conforme a configuração: o modo de passeio comporta 200 passageiros, enquanto a configuração de cabines reduz esse número para 144, além de 42 tripulantes. A ambição é transpor o padrão de um hotel três estrelas para o convés, incluindo um restaurante para 100 pessoas, academia e consultório médico.

A estrutura financeira e o risco do grupo

O cronograma de construção teve início no verão de 2023, fundamentado em uma estimativa de custo de 1,5 bilhão de rublos traçada em outubro de 2022. Para viabilizar o projeto, a Corporação de Desenvolvimento da Região de Irkutsk injetou 450 milhões de rublos na VSRP em outubro do ano passado.

Contudo, o investimento ocorre sob um cenário de fragilidade financeira do grupo Eastland. Os dados de 2025 revelam que, apesar de uma receita de 2,9 bilhões de rublos, o conglomerado acumulou um prejuízo superior a 235 milhões de rublos. O peso do déficit recai principalmente sobre a VSRP, com perda de 196 milhões, e o centro de lazer Eastland, com 119 milhões de rublos negativos.

Impacto no mercado e gargalos logísticos

A estratégia comercial é migrar a demanda de cruzeiros multidias — atualmente atendida por embarcações menores como o "Alexander the Great" (34 lugares) e o "Empire" (45 lugares) — para a escala do novo liner. O roteiro previsto abrange pontos turísticos como Listvyanka, Tankhoy, Ogoy, Olkhon, a Baía de Chivyrkuy e a Baía Peschanaya.

A chegada deste navio evidencia um desafio material: a dependência de infraestrutura física. Um exemplar anterior do mesmo projeto RPV8714, lançado no verão de 2025 pela empresa Fortal, exigiu a reforma dos terminais portuários em Kultuk para poder atracar. Isso demonstra que a expansão da frota de luxo no Baikal não depende apenas da construção dos navios, mas da capacidade de adequação dos portos regionais para receber embarcações de grande porte.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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