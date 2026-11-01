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Belgorod substitui grades metálicas por barreira de mil arbustos para restringir pedestres

Rússia

A Rua Nikolai Chumichov, em Belgorod, recebe a implantação de uma barreira física entre a pista de rolagem e a calçada composta por mil arbustos de espiraia cinza. A obra, executada pela empresa Belgorblagstroystav como parte de uma reforma capital, substitui as grades metálicas tradicionais por uma cerca viva destinada a restringir a travessia de pedestres e a amortecer o impacto de poeira e ruídos do tráfego.

Цветы, бугенвиллия
Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Цветы, бугенвиллия

A intervenção ocorre em uma das principais artérias de transporte da cidade, onde a via está sendo expandida para duas faixas em cada sentido, acompanhada pela modernização de semáforos e pontos de ônibus. Segundo dados da prefeitura, o conjunto das obras de reforma atingiu 96% de conclusão no início de outubro.

A capacidade real dessa separação, no entanto, depende do ciclo biológico das plantas. O "escudo verde" só passará a operar como barreira física efetiva após o crescimento dos arbustos; até que a vegetação atinja a densidade necessária, a fronteira entre a zona de pedestres e a de veículos permanece permeável.

Contrastes na gestão do fluxo urbano

A opção pela vegetação como ferramenta de zoneamento diverge de modelos de contenção rígida comuns em outros centros urbanos. Em Bryansk, por exemplo, a instalação de grades metálicas no Prospect Stanke Dimitrova gerou rejeição popular, com 82,1% de 400 participantes de uma consulta pública manifestando-se contra a cerca.

Enquanto a estrutura de metal impõe um limite imediato e opaco ao espaço, a barreira vegetal altera a função do ambiente de forma gradual: a transição de um espaço aberto para um espaço delimitado acontece conforme a operação biológica do plantio avança no território.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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