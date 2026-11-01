Autoridades de Arkhangelsk discutem medidas para evitar êxodo populacional em hub do Ártico

A transição da Rota Marítima do Norte (RMN) para uma operação ininterrupta, prevista para o início de 2027, impõe à região de Arkhangelsk um desafio que extrapola a logística: a necessidade de deixar de ser um mero corredor de passagem para se tornar um polo de fixação populacional e desenvolvimento de carreiras. A consolidação do Corredor de Transporte Transártico, conforme delineado pelo vice-presidente da Rosatom, Vladimir Panov, altera a base da demanda por mão de obra e redefine as qualificações exigidas dos habitantes do Pomorie.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexxx1979 Архангельск. Северная Двина

O eixo material dessa transformação é a construção de um porto de águas profundas, com cronograma estendido até 2032. O projeto prevê a implementação de cinco terminais capazes de operar navios com deadweight de até 75 mil toneladas. Na prática, a escala da obra desloca a necessidade de contratação para além dos operários portuários, exigindo engenheiros, especialistas em logística, profissionais de TI e consultores em comércio internacional.

Para o deputado da Assembleia Regional de Arkhangelsk, Georgy Gubanov, o investimento em concreto e aço só terá sentido econômico real se vier acompanhado de condições para a permanência definitiva das pessoas. Isso implica que o ciclo econômico deve se fechar na região: a construção de moradias, a educação dos filhos e a arrecadação de impostos locais, evitando que a riqueza gerada pelo fluxo de cargas escape para fora do território.

A barreira da qualificação e a lógica industrial

A integração de Arkhangelsk na economia ártica esbarra em um gap educacional. Para que a região não seja apenas uma espectadora do tráfego de mercadorias, torna-se urgente a formação de quadros capazes de negociar e operar com parceiros da China, Índia e países árabes, o que exige fluência em idiomas e competências de gestão de negócios internacionais.

Para evitar que o porto funcione apenas como um ponto de transbordo, a proposta é a criação de zonas francas (bonded zones). O objetivo é atrair empresas para que processem e agreguem valor aos produtos dentro da própria região, transformando o fluxo logístico em atividade industrial produtiva.

O risco do modelo de trânsito

Embora o Ministério do Extremo Oriente e do Norte tenha destinado mais de 240 milhões de rublos para apoiar o transporte de cabotagem regular, o aporte financeiro no transporte não se traduz automaticamente em bem-estar social. Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, alerta que grandes hubs de transporte, quando desacompanhados de indústrias satélites e garantias sociais, tendem a atrair apenas trabalhadores temporários em regime de turno (вахтовики), em vez de estimular o crescimento da população residente.

O risco central, apontado por Gubanov, é que a região aceite o papel de corredor transitório. Sem a criação de empregos permanentes e de um projeto de vida atraente para a juventude, a Rota Marítima do Norte poderá ser um sucesso logístico, mas um fracasso demográfico para o Pomorie.