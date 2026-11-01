Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Autoridades de Arkhangelsk discutem medidas para evitar êxodo populacional em hub do Ártico

Rússia

A transição da Rota Marítima do Norte (RMN) para uma operação ininterrupta, prevista para o início de 2027, impõe à região de Arkhangelsk um desafio que extrapola a logística: a necessidade de deixar de ser um mero corredor de passagem para se tornar um polo de fixação populacional e desenvolvimento de carreiras. A consolidação do Corredor de Transporte Transártico, conforme delineado pelo vice-presidente da Rosatom, Vladimir Panov, altera a base da demanda por mão de obra e redefine as qualificações exigidas dos habitantes do Pomorie.

Архангельск. Северная Двина
Photo: commons.wikimedia.org by Alexxx1979
Архангельск. Северная Двина

O eixo material dessa transformação é a construção de um porto de águas profundas, com cronograma estendido até 2032. O projeto prevê a implementação de cinco terminais capazes de operar navios com deadweight de até 75 mil toneladas. Na prática, a escala da obra desloca a necessidade de contratação para além dos operários portuários, exigindo engenheiros, especialistas em logística, profissionais de TI e consultores em comércio internacional.

Para o deputado da Assembleia Regional de Arkhangelsk, Georgy Gubanov, o investimento em concreto e aço só terá sentido econômico real se vier acompanhado de condições para a permanência definitiva das pessoas. Isso implica que o ciclo econômico deve se fechar na região: a construção de moradias, a educação dos filhos e a arrecadação de impostos locais, evitando que a riqueza gerada pelo fluxo de cargas escape para fora do território.

A barreira da qualificação e a lógica industrial

A integração de Arkhangelsk na economia ártica esbarra em um gap educacional. Para que a região não seja apenas uma espectadora do tráfego de mercadorias, torna-se urgente a formação de quadros capazes de negociar e operar com parceiros da China, Índia e países árabes, o que exige fluência em idiomas e competências de gestão de negócios internacionais.

Para evitar que o porto funcione apenas como um ponto de transbordo, a proposta é a criação de zonas francas (bonded zones). O objetivo é atrair empresas para que processem e agreguem valor aos produtos dentro da própria região, transformando o fluxo logístico em atividade industrial produtiva.

O risco do modelo de trânsito

Embora o Ministério do Extremo Oriente e do Norte tenha destinado mais de 240 milhões de rublos para apoiar o transporte de cabotagem regular, o aporte financeiro no transporte não se traduz automaticamente em bem-estar social. Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, alerta que grandes hubs de transporte, quando desacompanhados de indústrias satélites e garantias sociais, tendem a atrair apenas trabalhadores temporários em regime de turno (вахтовики), em vez de estimular o crescimento da população residente.

O risco central, apontado por Gubanov, é que a região aceite o papel de corredor transitório. Sem a criação de empregos permanentes e de um projeto de vida atraente para a juventude, a Rota Marítima do Norte poderá ser um sucesso logístico, mas um fracasso demográfico para o Pomorie.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
Curiosidades
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Tecnologia e Gadgets
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Cestinhas de maçã com massa folhada: a barreira de açúcar que preserva a crocância
Receitas e Culinária
Cestinhas de maçã com massa folhada: a barreira de açúcar que preserva a crocância
Mais populares
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial

Plantas comuns liberam compostos voláteis que sobrecarregam o olfato dos roedores e transformam áreas cultivadas em barreiras sensoriais eficazes.

Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie
Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Skipper: filhote com seis patas e duas caudas em Oklahoma
Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA Olesya Kireeva Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais Dmitriy Sokolov Acidente ferroviário em Toledo impacta cenário eleitoral na Espanha Creator
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
Espécies como rosa, samambaia e girassol exigem isolamento ou barreiras físicas
Espécies como rosa, samambaia e girassol exigem isolamento ou barreiras físicas
últimos materiais
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade
Método White Goat: protocolo de três etapas com substâncias específicas para face, pescoço e colo
O maior organismo vivo da Terra é invisível e tem 965 hectares
Rússia propõe migrar de pedágios pontuais para cobrança por quilômetro percorrido
Terracota substitui neon: escolha que redefine o calor para o Ano-Novo 2027
A verdade sobre o frango de supermercado: detalhes biológicos revelam o preço da carne rápida
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Governo planeia novas PPP na saúde para reduzir demora em concursos
Municípios da AMP exigem mais financiamento do Governo para combater crise da habitação
Técnicas de proporção visual alongam a silhueta sem alterações radicais no corpo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.