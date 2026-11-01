Rússia propõe migrar de pedágios pontuais para cobrança por quilômetro percorrido

O modelo de financiamento das estradas russas pode passar por uma mudança estrutural nos próximos dez anos, migrando de um sistema de pedágios pontuais para uma cobrança baseada no uso real. A proposta, apresentada pelo professor Mikhail Blinkin, do Instituto de Economia de Transportes e Política de Transportes durante o Kazan Digital Week, sugere que o motorista pague por cada quilômetro percorrido, independentemente de a via ser classificada como gratuita ou comercial.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Платная дорога

Atualmente, a manutenção e a expansão da malha rodoviária dependem fortemente dos impostos sobre combustíveis (accises), integrados ao preço do litro da gasolina e do diesel. A nova lógica desloca o custo do posto de combustível para a via: o pagamento deixa de ser proporcional ao consumo de combustível para se tornar proporcional ao desgaste do asfalto.

O impacto no bolso e na logística

Essa transição altera a economia do transporte individual e profissional. Para quem utiliza o carro esporadicamente, a medida pode representar uma redução de custos. No entanto, para transportadores profissionais e residentes de periferias e cidades satélites, que dependem de longos deslocamentos diários, o custo logístico tende a subir significativamente, transformando cada saída de garagem em um gasto mensurável.

Blinkin argumenta que essa movimentação segue uma tendência global de digitalização fiscal, buscando criar um fundo rodoviário mais transparente, onde a carga tributária seja distribuída conforme a exploração real da infraestrutura por cada veículo.

A infraestrutura de vigilância

A viabilidade técnica para monitorar milhões de veículos já existe. De acordo com o especialista, a base de controle de quilometragem já está operacional em pontos estratégicos:

Na maioria das rodovias federais;

Em artérias sob gestão da estatal Avtodor;

Nas redes viárias de grandes metrópoles, como Moscou e Kazan.

O sistema se apoia em telemetria, câmeras de fixação e módulos de navegação. Para implementar a cobrança generalizada, não seria necessário desenvolver novas tecnologias, mas sim integrar as bases de dados existentes e definir a grade tarifária.

Obstáculos e prazos

Apesar da prontidão tecnológica, a estimativa de implementação é de cinco a dez anos. O caminho envolve a reformulação da legislação tributária — especialmente a definição do destino dos impostos sobre veículos e combustíveis — e a mitigação de riscos sociais. O ponto mais crítico reside nas regiões remotas, onde o carro é o único meio de locomoção e a ausência de rotas gratuitas alternativas poderia isolar populações inteiras.

Embora a proposta ainda esteja em fase de debate técnico, a direção é clara: a digitalização total do tráfego para a monetização de cada metro de asfalto.