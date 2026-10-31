Depósito ilegal de resíduos em Kazan causa prejuízo de 418 milhões de rublos ao esmagar rede de esgoto

O Tribunal Soviético de Kazan julga agora o impacto material de um depósito irregular de resíduos que comprometeu a infraestrutura urbana e o solo da região. Os empresários Pavel Efanov e Marat Gataullin são acusados de empreendedorismo ilegal, violação de normas de resíduos perigosos e negligência em obras civis. O prejuízo total, mensurado pelo Rosprirodnadzor e pela companhia de saneamento Vodokanal, ultrapassa 418 milhões de rublos.

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A operação começou com um acordo informal: Pavel Efanov forneceu terra para nivelar um terreno no SNT Lyubitel, pertencente a Ruslan Islyamov, em troca do uso de uma ravina adjacente para o descarte de entulho. A operação escalou para um negócio lucrativo via anúncios na internet, onde motoristas pagavam cerca de 9 mil rublos por descarga. Marat Gataullin, proprietário de uma pá carregadeira, operava a compactação e a distribuição dos resíduos. Ao todo, cerca de 300 caminhões despejaram detritos na ravina, expandindo a área de descarte para terrenos abandonados vizinhos à medida que o espaço original se esgotava.

Impacto na rede de saneamento e obstrução operacional

O acúmulo de resíduos atingiu 20 metros de altura, gerando uma pressão vertical que a infraestrutura local não suportava. A 2,5 metros de profundidade, um coletor de esgoto da Vodokanal foi esmagado pela carga, resultando na descompressão da tubulação e no vazamento de efluentes para o solo e para a via pública.

A operação de reparo foi dificultada pelo soterramento dos poços de visita, impedindo o acesso das equipes técnicas ao ponto de ruptura. A recuperação do coletor custou 27 milhões de rublos. De acordo com Alina Bykova, representante da Vodokanal, a intervenção evitou a interrupção do serviço de esgoto em dezenas de edifícios residenciais, além de escolas, creches, colégios técnicos e prédios administrativos.

Degradação do solo e risco hídrico

O Rosprirodnadzor calculou em 391 milhões de rublos o dano aos componentes naturais. A presença de resíduos de Classe V, combinada ao vazamento de esgoto, criou um fluxo de contaminantes orgânicos, inorgânicos e microrganismos patogênicos com potencial de migração para o lençol freático e poços artesianos da região.

A alteração física do terreno provocou o colapso das encostas da ravina, eliminando a vegetação nativa de árvores e arbustos. Esse processo acelerou a erosão do solo e destruiu o habitat de aves e pequenos animais locais.

No estágio atual do processo, Pavel Efanov admitiu a culpa apenas quanto ao exercício ilegal da atividade empresarial, enquanto Marat Gataullin nega as acusações.