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Novosibirsk integra escola e fábrica para reduzir hiato entre teoria e demanda fabril

Rússia

A engrenagem de formação técnica em Novosibirsk ganhou um novo elo com a implementação de uma "classe industrial" na Ginásio nº 10. O modelo opera como uma linha de montagem de competências, conectando a base escolar, a infraestrutura acadêmica da Universidade Técnica Estatal de Novosibirsk (NSTU) e a capacidade produtiva da fábrica ELSIB para reduzir o hiato entre a teoria pedagógica e a demanda fabril.

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Photo: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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O fluxo inicia com 34 alunos selecionados por rigor técnico (notas do OGE e média escolar). O processamento do conhecimento extrapola a grade de física e matemática, movendo a operação para o ambiente real: semanalmente, os estudantes migram para a Casa da Colaboração Científica da NSTU. Lá, a carga horária é convertida em três eixos aplicados: eletrotécnica, eletrônica e desenho técnico.

A transformação do aprendizado ocorre na transição da teoria para a bancada. Alunos de energia, radiotécnica e mecânica adaptam currículos universitários para que os estudantes montem e testem circuitos fisicamente. No desenho técnico, a progressão segue a lógica da precisão material: parte-se do traço manual no papel para a operação de sistemas de computação auxiliada (CAD), com a entrega final validada por diários de bordo e a defesa de projetos complexos.

Do projeto ao chão de fábrica

A saída desse fluxo educativo é direcionada ao NPO ELSIB. A conexão com a indústria não se dá por teoria, mas por demanda: os alunos desenvolvem projetos individuais baseados em problemas reais de engenharia da planta. O ciclo inclui visitas trimestrais à unidade fabril e consultoria direta com engenheiros em exercício, integrando o estudante ao fluxo tecnológico da empresa antes mesmo do ingresso no ensino superior.

Para a NSTU, a operação funciona como um filtro de captação de talentos sob o programa "Prioridade-2030", criando um canal direto de mão de obra qualificada para a indústria regional. O ciclo completo — do 10º ano à entrada efetiva no mercado — é estimado entre 6 e 7 anos, mantendo o vínculo com o parceiro industrial via tutoria e estágios direcionados.

Segundo a diretora do ginásio, Yulia Bezmelnitsynaya, a adesão total às aulas extracurriculares e a intenção de mais da metade da turma de seguir a engenharia confirmam a viabilidade do modelo. O plano de expansão prevê antecipar a entrada nesse fluxo para o 7º ou 8º ano e ampliar a base material da escola via editais de fomento.

A estrutura escola-universidade-empresa atua como um mecanismo de retenção de capital humano. Ao vincular o estudante a uma planta produtiva local precocemente, o sistema transforma a fábrica em um ponto de crescimento tangível, combatendo a migração de talentos para os grandes centros urbanos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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