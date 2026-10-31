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O avanço do cormorão-grande para o norte, expandindo seu domínio além das regiões de Astrakhan e Samara em direção ao Vale do Volga, deixou de ser um fenômeno meramente biológico para se tornar um problema econômico e ambiental. Para pescadores, agricultores e proprietários de terras, a chegada dessas aves significa a perda de produtividade do solo e a redução drástica dos estoques de peixes.

Бакланы в колонии
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бакланы в колонии

O impacto imediato ocorre na terra e na água. O excremento do cormorão, rico em nitrogênio, fósforo e amônia, atua como um agente químico que queima a vegetação. Árvores secam e o solo torna-se estéril nas áreas próximas às colônias, eliminando a cobertura vegetal. Abaixo da linha d'água, a pressão é ainda maior: cada indivíduo consome entre 700 gramas e 1,5 kg de peixe por dia. Em colônias com milhares de aves, a extração diária de biomassa chega a toneladas, afetando tanto a fauna selvagem quanto a produção de pisciculturas comerciais, onde a ave não distingue entre juvenis e adultos.

A estrutura do avanço e o vazio legal

Essa expansão territorial é sustentada por alterações na infraestrutura hídrica da região. A construção de reservatórios ao longo do rio Volga ampliou a superfície espelhada da água, criando o habitat ideal para o comportamento colonial da espécie. Quando a base alimentar nos locais tradicionais se esgota, as aves migram para novas áreas, empurrando a fronteira de sua presença cada vez mais para o norte.

Entretanto, a resposta a esse avanço esbarra em uma rigidez normativa. Alexander Gurinenko, engenheiro de segurança de voo do aeroporto de Kurumoch, aponta que a legislação atual não prevê mecanismos para o controle populacional dessas aves. Mesmo quando há evidências de danos materiais ou riscos à aviação, as solicitações para a redução da população são negadas, pois a espécie não é classificada legalmente como nociva.

O custo real desse impasse é quantificado por dados do filial de Saratov do Centro Nacional de Pesquisa Pesqueira (SaratovNIRO). As estimativas indicam que a população de cormorões pode consumir até 700 toneladas de peixes anualmente, o que representaria até 50% de todo o volume de captura pesqueira da região. O cenário expõe um conflito sistêmico: enquanto o prejuízo material e ecológico escala, a ausência de instrumentos jurídicos federais impede qualquer medida de mitigação do impacto.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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