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A colheita de batatas na Rússia: uma tempestade de fatores financeiros e climáticos

Rússia

A safra de batatas da Rússia para a temporada de 2026 aponta para uma retração física no volume colhido, resultado de um aperto financeiro nos custos de produção e novos gargalos logísticos. De acordo com Alexei Krasilnikov, diretor executivo da União da Batata, a colheita bruta deve oscilar entre 7,5 e 8 milhões de toneladas, ficando abaixo do recorde de 8,5 milhões de toneladas registrado no ano anterior. Até o momento, cerca de 85% das áreas cultivadas já foram colhidas.

Картофель
Photo: commons.wikimedia.org by Alupus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

O recuo na produção não é linear, mas fruto de uma combinação de fatores climáticos e estruturais. Enquanto a Sibéria enfrentou secas severas e os Urais lidaram com inundações, o setor esbarra em um limite humano: a dependência de mão de obra manual. Nos últimos anos, a escassez de trabalhadores elevou os custos de folha de pagamento em três vezes, pressionando a margem dos produtores.

A conta do produtor ficou ainda mais pesada com a alta nos combustíveis e a instabilidade em regiões fronteiriças, onde ataques de drones complicaram a colheita. Esse cenário fragmentou a logística regional. Enquanto a produção de Volgogrado, Nizhny Novgorod e Tula flui normalmente para o mercado, as entregas provenientes de Bryansk — um dos polos centrais da cultura — praticamente desapareceram.

O divisor entre a irrigação e a sobrevivência

A diferença entre o lucro e o prejuízo nesta safra reside na infraestrutura de irrigação. Propriedades que investiram em sistemas de rega, como as da região de Rostov, conseguiram manter a estabilidade da produção. No caso da fazenda "Shakhayevskoye", a área de 500 hectares manteve a produtividade, mas o preço de venda saltou de 12-15 para 25 rublos por quilo para compensar a inflação de custos.

Já em unidades como a KFK "Yuzefov N. N.", que colheu 60 mil toneladas, a margem tornou-se estreita: o custo de produção atingiu 21 rublos por quilo para um preço de venda de 25 rublos. No extremo oposto estão os produtores sem irrigação ou com falhas na seleção de sementes, como a fazenda "Vostok", em Shakhty, que colheu tubérculos pequenos e de baixa qualidade, reduzindo drasticamente sua competitividade comercial.

Dinâmica de preços e a barreira do importado

No mercado atacadista de outubro, os preços flutuam entre 18 e 22 rublos por quilo, com lotes específicos atingindo os 30 rublos. Uma queda pontual nos preços ao final do mês é esperada, mas não por excesso de oferta, e sim pelo "descarte forçado" de produtores que não possuem armazéns adequados e precisam liquidar o estoque rapidamente.

Paralelamente, a dependência de importações caiu drasticamente. No primeiro semestre, entraram no país 420 mil toneladas, metade do volume do mesmo período de 2025. A queda nas importações do Egito é impulsionada por três fatores concretos: a complexidade logística na bacia do Mar Negro e Azov (exigindo a rota mais longa via São Petersburgo), o encarecimento do frete e do seguro marítimo, e a seca na Europa, que torna o mercado europeu mais atraente e próximo para os exportadores egípcios.

Intervenção e regulação

Para conter a volatilidade, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Indústria e Comércio e o Serviço Antitruste (FAS) iniciarão, a partir de 1º de janeiro, o monitoramento de preços em toda a cadeia, do armazém ao varejo. A União da Batata também busca a implementação de "corredores de preços" nos contratos com redes de supermercados, com a meta de discutir tetos de preços entre março e junho do próximo ano para suavizar as oscilações sazonais.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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