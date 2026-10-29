Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Gatos deixam de usar a caixa de areia para comunicar desconforto ambiental ou físico
Asteroide mais rápido já medido quebra o mito da pilha de entulhos
Polenta de milho branco: técnicas essenciais para remover o amargor e hidratar corretamente
Harmonia do estilo: como escolher joias que realcem seu cabelo
A colheita de batatas na Rússia: uma tempestade de fatores financeiros e climáticos
Azeite de nozes defumadas finaliza costeletas de cordeiro e abobrinha em 35 minutos
Jennifer Lawrence: A técnica de estilo que mantém tênis Vans em um look de sobretudo de seda
Tribunal permite regresso de imigrante a Portugal após falha administrativa do Estado
A dependência química do campo atingiu um ponto crítico: a transição silenciosa que redesenha as fazendas

Krasnodar investe 1,2 bilhão de rublos em IA, mas Moscou retém 92% dos recursos nacionais

Rússia

O investimento de 1,2 bilhão de rublos destinado ao desenvolvimento e implementação de inteligência artificial (IA) no território de Krasnodar coloca a região em um grupo seleto de alta alocação de recursos no país. O dado, extraído de análise da rede de consultoria Finexpertiza para 2025, revela a tentativa de modernização tecnológica da região, mas expõe, simultaneamente, o abismo financeiro entre as periferias e o centro do poder russo.

ChatGPT и OpenAI
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
ChatGPT и OpenAI

Embora o montante seja expressivo para a escala regional, ele se torna marginal quando confrontado com a centralização extrema dos recursos. Do total de 176,1 bilhões de rublos investidos em IA em toda a Rússia, a capital, Moscou, detém 92% da fatia, totalizando 161,8 bilhões de rublos. A disparidade é nítida ao observar que até mesmo polos como São Petersburgo e a região metropolitana de Moscou investem, respectivamente, 3,2 bilhões e 1,9 bilhões de rublos — valores que, embora superiores aos de Krasnodar, são irrelevantes perto do volume concentrado na capital.

Adoção prática e gargalos regulatórios

Na Kuban, a movimentação financeira encontra eco na prática cotidiana: mais da metade da população local já integra redes neurais em suas rotinas de trabalho. Essa apropriação tecnológica, no entanto, caminha lado a lado com a incerteza. Especialistas alertam que o crescimento dos investimentos pode ser freado ou prejudicado caso o governo imponha exigências rígidas para o uso exclusivo de a IA "soberana" (nacional), o que poderia criar barreiras operacionais e riscos para o empresariado local, acostumado a ferramentas globais.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Calças de treino consolidam-se no guarda-roupa cotidiano
Mulher
Calças de treino consolidam-se no guarda-roupa cotidiano
Lamborghini Revuelto SV troca potência bruta por precisão dinâmica
Carros
Lamborghini Revuelto SV troca potência bruta por precisão dinâmica
Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo
Carros
Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo
Mais populares
Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias

A concentração de sal atingiu 16 промилле, a marca mais alta em 150 anos, eliminando a barreira natural que restringia espécies do Mar Negro.

Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Anne Hathaway exibiu sua manicure rubi: como reproduzi-la em casa
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Diáspora portuguesa é hoje maior do que nas décadas de 60 e 70 Dmitriy Sokolov Confirmada adaptação de Harry Potter: fãs esperam surpresas na CCXP26 Olesya Kireeva Crisis e continuidade: o futuro do bolsonarismo após a fuga de Flávio para Miami Lubov Lulko
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo
Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades
Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades
últimos materiais
Asteroide mais rápido já medido quebra o mito da pilha de entulhos
Polenta de milho branco: técnicas essenciais para remover o amargor e hidratar corretamente
Harmonia do estilo: como escolher joias que realcem seu cabelo
A colheita de batatas na Rússia: uma tempestade de fatores financeiros e climáticos
Krasnodar investe 1,2 bilhão de rublos em IA, mas Moscou retém 92% dos recursos nacionais
Azeite de nozes defumadas finaliza costeletas de cordeiro e abobrinha em 35 minutos
Jennifer Lawrence: A técnica de estilo que mantém tênis Vans em um look de sobretudo de seda
Tribunal permite regresso de imigrante a Portugal após falha administrativa do Estado
A dependência química do campo atingiu um ponto crítico: a transição silenciosa que redesenha as fazendas
Banco Mundial prevê subida de 18% nos preços dos alimentos entre 2025 e 2027
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.