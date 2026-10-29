Krasnodar investe 1,2 bilhão de rublos em IA, mas Moscou retém 92% dos recursos nacionais

O investimento de 1,2 bilhão de rublos destinado ao desenvolvimento e implementação de inteligência artificial (IA) no território de Krasnodar coloca a região em um grupo seleto de alta alocação de recursos no país. O dado, extraído de análise da rede de consultoria Finexpertiza para 2025, revela a tentativa de modernização tecnológica da região, mas expõe, simultaneamente, o abismo financeiro entre as periferias e o centro do poder russo.

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Embora o montante seja expressivo para a escala regional, ele se torna marginal quando confrontado com a centralização extrema dos recursos. Do total de 176,1 bilhões de rublos investidos em IA em toda a Rússia, a capital, Moscou, detém 92% da fatia, totalizando 161,8 bilhões de rublos. A disparidade é nítida ao observar que até mesmo polos como São Petersburgo e a região metropolitana de Moscou investem, respectivamente, 3,2 bilhões e 1,9 bilhões de rublos — valores que, embora superiores aos de Krasnodar, são irrelevantes perto do volume concentrado na capital.

Adoção prática e gargalos regulatórios

Na Kuban, a movimentação financeira encontra eco na prática cotidiana: mais da metade da população local já integra redes neurais em suas rotinas de trabalho. Essa apropriação tecnológica, no entanto, caminha lado a lado com a incerteza. Especialistas alertam que o crescimento dos investimentos pode ser freado ou prejudicado caso o governo imponha exigências rígidas para o uso exclusivo de a IA "soberana" (nacional), o que poderia criar barreiras operacionais e riscos para o empresariado local, acostumado a ferramentas globais.