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Listvyanka às margens do Baikal substitui muro de concreto por intervenções ecológicas contra erosão costeira

Rússia

A erosão causada pelas ondas e pelo gelo em Listvyanka (vila na região de Irkutsk, considerada o principal centro turístico às margens do Lago Baikal) atingiu um ponto crítico, ameaçando a integridade física de casas e das vias de transporte que conectam os moradores aos serviços básicos. Para conter o recuo da linha de costa, a empresa Vostsibregionvodkhoz planeja investir 279,5 milhões de rublos em obras de contenção.

024 п. Листвянка. Байкал
Photo: commons.wikimedia.org by A. L. (loading), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
024 п. Листвянка. Байкал

O projeto atual foca em um trecho de pouco mais de 600 metros, com prazo de execução até 1º de dezembro de 2029. Diferente de tentativas anteriores, a intervenção será de natureza não capital e utilizará materiais ecológicos, alterando a escala da obra para se ajustar às restrições do terreno.

Do muro de concreto às medidas pontuais

Entre 2017 e 2018, a estratégia de defesa era outra: a construção de um muro de contenção maciço, com 5,52 metros de altura, estendendo-se por quase 3 quilômetros, da foz do rio Krestovka até a nascente do Angara. O orçamento da época era de 1 bilhão de rublos, com previsão de entrega para 2021, mas a barreira física nunca saiu do papel.

O gargalo da obra monumental foi a combinação de falhas na execução e impedimentos legais. A tentativa do empreiteiro de baratear a estrutura com materiais frágeis resultou em disputas judiciais. Somado a isso, descobriu-se que a área está inserida em uma Zona de Proteção Natural Especial (ООПТ), o que tornou a construção de um muro de concreto ilegal. Com a transferência da gestão para a Rosvodresursy, a solução mudou de um escudo único para intervenções pontuais nos trechos de maior vulnerabilidade.

Logística e acesso à água

A contenção da encosta faz parte de um redesenho urbano de Listvyanka, que projeta a vila como uma "cidade-jardim" com orla estruturada até 2035. A conectividade territorial do local também passa por revisões: a proposta anterior de uma ponte ligando Nikola ao Porto Baikal foi substituída pela viabilidade de um teleférico.

Simultaneamente, o fluxo de transporte aquaviário está sendo reorganizado. Até o quarto trimestre de 2028, está prevista a conclusão do projeto e a construção do novo trapiche "Rogatka", equipamento essencial para garantir a operação da linha de balsas com o Porto Baikal.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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