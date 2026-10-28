Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias

O Mar de Azov está passando por uma transformação biológica profunda, impulsionada por uma alteração química em suas águas. Espécies de peixes que antes não conseguiam sobreviver na região, como a cavala, a boga-do-mar, diversas raias e o tubarão-pintado (catrán), começaram a colonizar a bacia, alterando a fauna local.

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O motor dessa migração é a elevação nos níveis de salinidade. Segundo dados do Centro Científico do Sul da Academia Russa de Ciências (RAN), a concentração de sal atingiu 16 промилле, a marca mais alta registrada em 150 anos de monitoramento. Não se trata de um evento isolado, mas de um processo sustentado que teve início em 2007. Para o cientista Alexei Abramchuk, a tendência de crescimento da salinidade deve persistir, o que redesenha a identidade biológica do ecossistema.

Na prática, a mudança de composição da água altera a viabilidade do habitat: à medida que a característica de água doce diminui e a salinidade aumenta, o ambiente deixa de ser hostil para as espécies marinhas e torna-se menos favorável para as de água doce. Esse deslocamento remove a barreira natural que restringia a fauna ao Mar Negro, permitindo que essas espécies migrem sem impedimentos e ocupem progressivamente o território do Mar de Azov.