IA na medicina russa gera atrito ao substituir a interação humana por dados

Cerca de 60% dos médicos em 80 regiões da Rússia integraram a inteligência artificial à rotina clínica, utilizando a ferramenta para consultar dados, verificar a compatibilidade de medicamentos e analisar casos complexos. No entanto, em consultórios de Krasnodar, a aplicação prática dessa tecnologia tem gerado atritos diretos entre profissionais de saúde e pacientes.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Врач показывает предупреждение пациенту

Para quem busca atendimento, a tela do dispositivo muitas vezes se torna uma barreira física e emocional. Serafima Fyodorovna G., ao comparecer a uma consulta, relatou que a atenção do médico estava voltada para o aparelho, resultando na ausência de procedimentos básicos, como a medição da pressão arterial e a escuta ativa das queixas. A sensação relatada é a de que a essência do problema humano foi ignorada em favor do processamento de dados.

A confiança no diagnóstico também é posta em xeque quando a ferramenta deixa de ser um suporte invisível para se tornar a protagonista da consulta. Kristina B. descreveu a experiência de presenciar um médico inserir sintomas em um chatbot e ler em voz alta as sugestões do algoritmo. Para a paciente, a cena não representou modernização, mas sim uma fragilidade na competência profissional do especialista, comprometendo a aceitação do tratamento prescrito.

A responsabilidade diante do algoritmo

O impasse desloca-se da inovação tecnológica para a questão da responsabilidade. Os pacientes compreendem a IA como um recurso auxiliar, mas não como substituta do raciocínio clínico ou do exame físico. O ponto crítico reside na falha: em caso de erro do algoritmo, a responsabilidade jurídica e moral permanece inteiramente com o médico.

Embora as queixas sobre o "tratamento por redes neurais" em Krasnodar ainda não sejam massivas, o distanciamento entre a implementação formal da tecnologia e a prática real nos consultórios evidencia a necessidade de transparência. O paciente exige saber, com clareza, onde termina a sugestão do programa e onde começa a decisão do profissional.