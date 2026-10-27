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Calor anômalo provoca floração precoce de lilases em Krasnodar, mas ameaça a sobrevivência das plantas

Rússia

Em Krasnodar, as ruas registraram um fenômeno incomum no final de outubro: a floração precoce e repetida de lilases. Arbustos que já haviam encerrado seu ciclo natural na primavera voltaram a exibir flores, um comportamento que também foi observado em árvores de ameixa-do-japão, pêssegos e damascos na região.

Цветущая сирень
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Цветущая сирень

O gatilho para esse processo foi a instabilidade térmica. Após um breve período de frio, a capital regional enfrentou um calor anômalo, o que confundiu o sistema biológico das plantas. O aumento repentino da temperatura foi interpretado pelos vegetais como a chegada da primavera, provocando o despertar das gemas e a emissão de novas flores.

Para a árvore, esse erro de ritmo biológico representa um desgaste severo. Os nutrientes e recursos que deveriam ser acumulados nos tecidos para garantir a sobrevivência durante o inverno são consumidos agora, na formação de flores e no desenvolvimento de novos brotos verdes.

Essa redistribuição de energia provoca a exaustão do sistema radicular e a queda da imunidade da planta. Na prática, a árvore perde a resistência ao frio; quando as temperaturas baixarem drasticamente, essas espécies estarão vulneráveis, o que pode resultar em danos parciais ou na morte total do exemplar.

Cientistas apontam que a frequência dessas anomalias climáticas no Kuban é um reflexo direto da influência global do fenômeno El Niño.

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