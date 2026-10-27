Produção industrial de Kaliningrado cresce 13,6% impulsionada por mineração e eletrônicos

A produção industrial da região de Kaliningrado registrou alta de 13,6% entre janeiro e agosto deste ano. O impulso principal veio do setor extrativista, onde a extração de minerais apresentou crescimento superior a três vezes, conforme dados do governador Alexey Besprozvannikh.

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No processamento industrial, que representa mais de 75% do volume total de embarques da região, a expansão foi de 7,2% no período. O fluxo de saída de produtos foi impulsionado pelos segmentos farmacêutico, alimentício, de madeira e automotivo. A eletrônica, especificamente, ampliou sua entrega em 22%, consolidando a trajetória iniciada no ano anterior, quando já havia triplicado seu volume.

Integração da cadeia automotiva e baterias

A estrutura de produção de veículos na região passa por uma mudança de dependência material. No distrito de Nemanskoe, a operação de uma gigafábrica de baterias de íons de lítio visa eliminar a necessidade de importação ou a compra de componentes de outros estados russos, integrando a célula de energia diretamente ao chassis. Paralelamente, a planta da Avtotor atua como núcleo de um cluster que agora aglutina 12 pequenas empresas fornecedoras, estreitando o elo entre a montagem final e a fabricação de componentes.

Aporte de capital e automação

O fluxo de investimento público para a base industrial soma 28,7 bilhões de rublos destinados pelo Ministério da Indústria e Comércio da Rússia entre 2023 e o segundo trimestre de 2026. Complementarmente, a Subsídio Regional Única injetou 238,5 milhões de rublos para o desenvolvimento industrial no mesmo intervalo.

Para converter esse capital em capacidade técnica, a região implementou as linhas de financiamento "Robot Invest", focada na automação de processos, e "Park Invest", direcionada ao suporte de residentes em parques industriais, visando a modernização do parque fabril e a eficiência operacional das plantas.