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Vagas em Novosibirsk: volume de anúncios mascara descompasso entre oferta e contratação

Rússia

A abundância de vagas listadas em portais de emprego em Novosibirsk não se traduz, na prática, em facilidade de contratação. Para o trabalhador local, o volume de anúncios digitais mascara um descompasso real entre a oferta de posições e a viabilidade de entrada nas profissões, transformando a busca por emprego em um processo de incerteza.

Без зарплаты
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A experiência de quem busca recolocação revela que mesmo a senioridade não é garantia de resposta. Um caso emblemático é o de uma profissional com oito anos de experiência no setor de autopeças que, diante do silêncio de empresas do ramo, precisou disparar currículos para áreas heterogêneas, como centros de serviços administrativos (MFC) e gestão de escritório. O desfecho não foi o retorno ao setor comercial, mas a migração para o serviço público na Rosgvardia, trajetória que exigiu a superação de barreiras burocráticas e exames médicos rigorosos.

Em setores intelectuais e criativos, como marketing e redação, o obstáculo mudou de natureza: o trabalho gratuito tornou-se a porta de entrada. Candidatos relatam um aumento em testes técnicos cujas exigências — como a elaboração de estratégias completas, planos de conteúdo e análises de redes sociais — equivalem a um projeto mensal inteiro. Frequentemente, as empresas fundem funções de redator, gestor de SMM e analista de marketing em uma única vaga, mantendo salários básicos na casa dos 50 mil rublos. Com prazos exíguos de um a três dias, esses testes muitas vezes servem como consultoria gratuita para as empresas, em vez de um critério justo de seleção.

Esse cenário é aprofundado pela tecnologia. A integração de redes neurais e IA nas áreas de TI e SMM começou a reduzir a demanda por executores operacionais, concentrando as vagas em cargos de supervisão e elevando a competitividade nos escritórios.

A fratura estrutural do mercado

O mercado de trabalho vive um paradoxo: enquanto a Rússia registra um nível de desemprego historicamente baixo (cerca de 2,2%), a esmagadora maioria dos candidatos — 91%, segundo dados da Rabota. ru e SberPodbor — enfrenta dificuldades para se colocar.

O problema reside na distribuição desigual da demanda:

  • Déficit de mão de obra: concentrado nos "colarinhos azuis", como construção civil, indústria, transporte, logística, serviços urbanos e saúde. Em Novosibirsk, a concorrência é baixa: para cada vaga de médico, há em média 1,9 currículos; para soldadores ou cozinheiros, 2,7.
  • Excesso de candidatos: visível em especialidades administrativas, como contabilidade, direito, economia, marketing e RH. Nestes setores, a automação substitui funções e a concorrência escala para a média de 10 currículos por vaga.

Para os recém-formados, surge a "armadilha da experiência". Embora 70% dos jovens busquem cargos de escritório, 80% das vagas disponíveis para iniciantes estão concentradas na indústria ou logística, operando em regime de turnos.

Além do abismo técnico, filtros sociais restringem o acesso. Cerca de 63% das empresas consideram a idade do candidato, 52% avaliam a "toxicidade" e 48% baseiam a decisão em referências de empregos anteriores.

O recorte de gênero revela disparidades tanto na distribuição setorial quanto na renda. Homens ocupam com mais frequência setores de alta remuneração, como extração de recursos e TI, enquanto mulheres predominam na educação e saúde. A diferença nas expectativas salariais entre gêneros chega a 40%, reflexo que se mantém na remuneração final para cargos análogos.

Dados da Avito para a região de Novosibirsk, referentes a setembro de 2026, confirmam a movimentação: houve um salto expressivo no número de candidatos em TI (+101%), engenharia de transportes (+83%) e processamento de madeira (+76%). No entanto, o crescimento real de vagas ocorreu na indústria pesada (+147%), manutenção de equipamentos (+138%) e produção de eletrônicos (+70%), evidenciando que o interesse do trabalhador e a necessidade da indústria seguem direções opostas.

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