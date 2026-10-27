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Salários de treinadores de IA em São Petersburgo sobem 60% enquanto candidatos pedem menos do que a oferta

Rússia

A busca por precisão nas respostas de modelos generativos transformou a função de treinador de IA em uma peça central do setor de tecnologia em São Petersburgo. Esses profissionais atuam na verificação de dados e na correção de falhas lógicas das redes neurais, funcionando como o filtro humano necessário para que a inteligência artificial deixe de apenas processar volumes de dados e passe a entregar respostas fidedignas.

Московские профсоюзы внедряют цифровых помощников
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Московские профсоюзы внедряют цифровых помощников

Entre os três primeiros trimestres de 2026, a demanda por esses especialistas na capital do Norte cresceu 33%, com a abertura de mais de 120 vagas específicas. Esse cenário de escassez de mão de obra forçou as empresas a inflacionarem a oferta financeira para atrair talentos: o salário mediano saltou 60%, subindo de 78 mil para 125 mil rublos mensais. Segundo dados do portal rosbalt. ru, a remuneração para profissionais experientes já atinge o teto de 188 mil rublos.

O reflexo imediato desse movimento foi a corrida de candidatos ao mercado. O número de currículos publicados na cidade disparou 4,6 vezes, superando a marca de 450 candidaturas. Curiosamente, há um descompasso entre a agressividade das empresas e a autopercepção dos trabalhadores: enquanto as companhias elevam as ofertas, os candidatos ainda solicitam, em média, cerca de 80,6 mil rublos, demonstrando que a valorização financeira do cargo corre à frente da expectativa de quem busca a vaga.

A transição da quantidade para a qualidade tecnológica

Esse hiato entre o que se pede e o que se oferece revela que o mercado não busca apenas volume de pessoal, mas a precisão da rotulagem de dados. A disposição das empresas em pagar prêmios salariais indica que a qualidade do treinamento do algoritmo é, hoje, o principal diferencial competitivo do produto final. Consequentemente, as exigências tornaram-se mais rigorosas, demandando não apenas domínio linguístico, mas a compreensão técnica de como operam os Grandes Modelos de Linguagem (LLMs).

Para a economista do mercado de trabalho Irina Kostina, em entrevista ao Pravda. Ru, esse fenômeno marca a transição da indústria, que deixa de focar no acúmulo bruto de informações para priorizar o aperfeiçoamento qualitativo das tecnologias.

O movimento posiciona São Petersburgo como um hub estratégico na formação de profissionais de nova geração. A tendência indica que a figura do "professor de IA" deixará de ser uma especialidade de nicho para se tornar um componente básico e onipresente em qualquer projeto tecnológico de grande escala nos próximos anos.

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