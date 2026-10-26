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Mexilhão mediterrâneo rompe isolamento do Mar Cáspio e consolida populações estáveis

Rússia

A barreira química e geográfica que isolava o Mar Cáspio foi rompida. Na região norte, especificamente nas águas adjacentes à região de Astrakhan, a espécie invasora de moluscos bivalves conhecida como mexilhão mediterrâneo-negligente consolidou sua presença. Dados do filial Volga-Caspiano do Instituto All-Russian de Pesca e Oceanografia (VNIRO) indicam que o organismo deixou de ser uma ocorrência esporádica para formar populações estáveis no ecossistema.

Берег Каспия
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Берег Каспия

Até então, a crença científica era de que a salinidade específica e o isolamento do Cáspio serviriam como um filtro natural contra espécies atlânticas e mediterrâneas. No entanto, a Mytilus galloprovincialis provou sua capacidade de adaptação total. O ciclo de vida do molusco agora ocorre integralmente na região: amostras de zoobentos em águas rasas revelam grupos de diferentes idades, enquanto as estações de monitoramento em Astrakhan registram simultaneamente adultos, jovens e larvas planctônicas.

O impacto na cadeia alimentar e a economia pesqueira

A preocupação central não reside apenas na chegada do molusco, mas em onde ele se instalou. A espécie fixou-se no setor que funciona como o principal berçário natural e zona de pesca de todo o sistema Volga-Caspiano. Essa sobreposição geográfica transforma a invasão biológica em um risco direto para a estrutura de alimentação das espécies nativas.

A integração do invasor na teia alimentar já é material. O monitoramento aponta que as larvas de mexilhão passaram a compor a dieta dos espadartes do Cáspio, enquanto exemplares jovens foram encontrados no trato digestivo de peixes da família dos góbios. Segundo Elena Minakova, especialista chefe do VNIRO, o fenômeno superou a fase de evento localizado; a espécie agora possui a base necessária para expandir sua distribuição territorial.

Embora a adaptação seja um fato consumado, o efeito final sobre a fauna endêmica e o volume dos estoques pesqueiros da região permanece incerto. A transição de um ecossistema isolado para um ambiente com populações invasoras estáveis exige agora um monitoramento contínuo para medir o impacto real na biodiversidade e na produção pesqueira regional.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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