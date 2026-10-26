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Nizhny Novgorod elimina dependência de bases externas para manutenção do Superjet 100

Rússia

O hub aeroportuário de Nizhny Novgorod amplia a capacidade de suporte técnico para a frota civil russa com a certificação da empresa Volga-Avia para a manutenção do modelo Superjet 100 (SSJ-100). A autorização permite que a operação de manutenção ocorra diretamente no Aeroporto Internacional V. P. Chkalov, eliminando a dependência de deslocamentos de aeronaves para bases externas para a resolução de questões técnicas.

Sukhoi Superjet 100 (IrAero RA-89001) in Pulkovo Airport, Saint Petersburg, Russia
Photo: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Sukhoi Superjet 100 (IrAero RA-89001) in Pulkovo Airport, Saint Petersburg, Russia

A estrutura operacional da Volga-Avia já foi integrada às malhas das companhias aéreas Red Wings e Azimut, operadoras do jato regional. O escopo de atuação imediata abrange o Daily Check, procedimento de verificação diária obrigatório que valida a condição técnica da aeronave antes do início da operação. Na prática, a disponibilidade desse serviço reduz o tempo de solo (downtime) e garante a autonomia do aeroporto em casos de pousos emergenciais ou redirecionamentos para aeródromos de reserva, permitindo a correção de falhas e a liberação do voo sem a necessidade de transportar equipes técnicas de outras regiões.

Capacidade técnica e infraestrutura de processamento

A certificação, baseada nas normas federais de aviação, valida a disponibilidade de mão de obra qualificada e o maquinário necessário para intervir em sistemas críticos do SSJ-100. O fluxo de manutenção compreende desde a inspeção visual do casco até intervenções de alta complexidade, como:

  • Manutenção de sistemas de bordo e unidades de potência (motores);
  • Diagnóstico e correção de falhas eletrônicas;
  • Substituição de componentes e troca completa de motores;
  • Execução de cronogramas de aeronavegabilidade.

O suporte é viabilizado por uma infraestrutura interna que inclui laboratórios de teste de equipamentos aeronáuticos e uma unidade de ensaios não destrutivos (END). Esta última função é essencial para mensurar a fadiga e o desgaste estrutural dos materiais sem comprometer a integridade física das peças, prolongando a vida útil do ativo.

A transição da Volga-Avia, que anteriormente focava na manutenção de modelos soviéticos como o Tu-134, An-24 e An-26, para a plataforma do Superjet 100 reflete a substituição tecnológica da frota regional russa. O movimento consolida o aeroporto como um ponto de apoio logístico, reduzindo custos operacionais para as transportadoras e integrando a cadeia de manutenção ao ciclo de substituição de importações do setor aeroespacial.

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