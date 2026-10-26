Duma da Rússia prepara leis de cadastro obrigatório para animais domésticos e controle de criadores

A Duma Estatal planeja analisar um pacote de seis projetos de lei com o objetivo de alterar as normas que regem a criação de animais domésticos e de rua. As iniciativas dizem respeito ao registro obrigatório de animais de estimação, fiscalização mais rigorosa de criadores, aumento das multas por violação das normas de bem-estar animal e a criação de um sistema de resposta a emergências para ataques de cães.

Photo: commons.wikimedia.org by Zeno666, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собачий питомник

Registro e Identificação de Proprietários

O elemento central da reforma será a introdução do registro obrigatório de animais de estimação. Os proprietários serão obrigados a identificar seus animais de estimação por conta própria e registrá-los no sistema veterinário do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária (Rosselkhoznadzor). Microchips eletrônicos, etiquetas ou coleiras podem ser usados ​​como métodos de identificação.

A introdução da identificação visa eliminar a possibilidade de abandono de animais nas ruas ou de que eles vagueiem livremente sem serem punidos. No entanto, a eficácia dessa medida dependerá dos mecanismos de controle: a experiência nas regiões mostra que, sem mecanismos eficazes de fiscalização, como inspeções por órgãos de segurança pública, a proporção de animais registrados permanece baixa.

Restrições e Responsabilidade Financeira

Os projetos de lei propõem alterações no sistema de penalidades para maus-tratos a animais (inclusive em abrigos), descarte de lixo em locais públicos e criação de situações de perigo. A proposta inicial dos deputados de aumentar as multas em 20 vezes (até 50.000 rublos para pessoas físicas e até 500.000 rublos para pessoas jurídicas) foi reduzida pelo governo devido ao risco de insolvência.

Também está previsto simplificar o procedimento para ajuizar ações por infrações ao Artigo 8.52 do Código de Infrações Administrativas da Federação Russa (descumprimento das normas de cuidados com animais). As autoridades de fiscalização poderão iniciar processos administrativos imediatamente após a apresentação de provas — gravações de vídeo ou fotografias de testemunhas oculares — dispensando longas investigações preliminares.

Restrições adicionais afetarão o passeio com cães de raças potencialmente perigosas: será proibido para pessoas embriagadas, bem como para adolescentes menores de 16 anos sem a supervisão de um adulto. Controle de Criação e Segurança em Ambientes Urbanos

Requisitos rigorosos estão sendo introduzidos para criadores comerciais: registro obrigatório em uma única organização especializada sem fins lucrativos e manutenção rigorosa de documentos de pedigree.

Para combater as consequências de ataques de cães de rua, propõe-se a criação de um serviço unificado de resposta a emergências. As chamadas para o 112 serão processadas de acordo com regulamentos rigorosos para evitar encaminhamentos entre diferentes agências e garantir o envio imediato de especialistas ao local.

Escopo do Problema e Práticas de Aplicação da Lei



A necessidade dessas medidas é corroborada pelas estatísticas de ataques. Em São Petersburgo, o número de solicitações de atendimento médico após mordidas de cães está crescendo: 5.245 pessoas em 2023, 5.462 em 2024 e 5.921 em 2025 (das quais 1.286 crianças foram feridas no ano passado).

No entanto, os mecanismos existentes para responsabilização do proprietário são frágeis. Segundo o deputado Andrey Ryabokon, no ano passado, dos 69 casos registrados relacionados à responsabilidade dos donos de cães, apenas 13 pessoas receberam sanções administrativas — os demais casos foram arquivados ou devolvidos devido a erros processuais.