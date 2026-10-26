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Ursos invadem cidade na Sibéria e forçam uso de drones térmicos para contenção

Rússia

Os moradores de Abaza, na república de Khakassia, vivem sob a ameaça constante de ursos que abandonaram a taiga para invadir bairros residenciais, chácaras e fazendas. A migração massiva dos predadores para as áreas urbanas é impulsionada por dois fatores concretos: a escassez de alimento natural nas florestas e o crescimento acelerado da população de ursos, somados a uma queda na procura por licenças de caça na região.

Медведь в деревне
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медведь в деревне

Para conter a situação, foi montado um grupo de caçadores voluntários que, em dois meses, abateu 58 animais considerados ameaças diretas à população. O cenário atingiu um ponto crítico no final de setembro, quando ursos entraram na cidade simultaneamente por diversas direções, transformando a rotina local em uma operação de vigilância.

Tecnologia e tática de contenção

A defesa da cidade agora opera por meio de um sistema de monitoramento em tempo real. O processo começa com avisos enviados pelos moradores a um chat específico; a partir daí, equipes de 6 a 12 pessoas são deslocadas para os pontos de avistamento. Para localizar os animais entre as casas e construções, o grupo utiliza drones equipados com câmeras térmicas e rifles com miras termográficas para a neutralização dos predadores. Nos picos de atividade, a equipe chegou a abater até quatro ursos em um único turno.

Vadim Gorbatenko, caçador e integrante do grupo, afirma que as táticas tradicionais de espantar os animais perderam a eficácia. Segundo ele, em 80% dos casos, o urso que encontra maçãs ou frutas em jardins particulares retorna repetidamente ao local, ignorando a presença humana.

Risco de inverno e a figura do "shatun"

Com a chegada do frio, a preocupação dos moradores e voluntários se volta para a aparição dos "shatuns" — ursos debilitados que, por fome, não conseguem entrar em hibernação. Esses indivíduos perdem o medo natural do homem e passam a enxergar tanto o gado quanto as pessoas como fontes de alimento.

A administração municipal de Abaza apoia formalmente a ação dos voluntários, disponibilizando a página oficial da prefeitura para a arrecadação de fundos destinados à compra de combustível e equipamentos para a manutenção das patrulhas.

O problema não é isolado. O aumento da agressividade dos ursos nesta temporada foi registrado em toda a Sibéria e no Altai. Em regiões como Irkutsk, Omsk e no Território de Krasnoyarsk, a tensão persiste, com a confirmação de oito mortes causadas por ataques de ursos nos últimos dois meses.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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