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Cluster tecnológico em Barnaul substitui importações holandesas por produção massiva de crisântemos

Rússia

A revitalização do antigo complexo de estufas "Industrial", em Barnaul, transformou quatro hectares de terreno em um cluster tecnológico dedicado à produção industrial de crisântemos. O projeto, executado pelo grupo de empresas Gorkunov (através da unidade "Altayskoye"), marca a transição da região de uma dependência histórica de importações para a ocupação de um nicho estratégico de cultivos decorativos em escala massiva.

агрокомплекс "Восток"
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агрокомплекс "Восток"

O cerne da operação não está apenas na escala, mas na quebra da dependência externa. Para eliminar a necessidade de material de plantio holandês, a empresa estabeleceu seu próprio laboratório de propagação microclonal. Esse ciclo fechado — que vai da manipulação laboratorial e cultivo de plantas-mãe até o enraizamento de estacas e a transferência para as estufas — garante a autonomia do processo produtivo.

A eficiência material reflete-se no tempo e na técnica: a variedade "Altay" compõe 90% da produção, com um ciclo completo do plantio ao corte de aproximadamente 72 dias. Para viabilizar a logística de longa distância, a empresa implementou câmaras de vácuo que reduzem temperatura e pressão, prolongando a vida útil da flor durante o transporte para outras regiões.

A automação do sistema — que abrange a preparação do substrato, a irrigação, a fertilização e a logística interna — reconfigura a mão de obra. Segundo Andrey Vostryakov, diretor da unidade "Altayskoye", o papel do trabalhador deixa de ser o de executor físico para tornar-se o de operador e controlador de sistemas.

Escala de investimento e capacidade produtiva

O aporte financeiro para a expansão do setor floral ultrapassou a marca de 3 bilhões de rublos. Esse investimento altera a dimensão do negócio, permitindo que a empresa projete sua oferta além do mercado local, alcançando a Rússia Central e o Extremo Oriente.

A estrutura operacional do projeto apresenta os seguintes indicadores:

  • Capacidade anual: até 10 milhões de flores;
  • Corte médio diário: aproximadamente 35 mil plantas;
  • Força de trabalho: 325 funcionários no total, sendo 77 alocados especificamente na nova unidade;
  • Área de operação: 4 hectares.

Impacto infraestrutural e econômico

A operação altera o perfil econômico da região ao integrar a agricultura tradicional a um setor de alta tecnologia. A substituição do trabalho rotineiro pela gestão de sistemas automatizados eleva a exigência de qualificação do pessoal local.

Sob a ótica urbana, a utilização da base do antigo complexo "Industrial" representa a revitalização de infraestruturas obsoletas, reintegrando áreas subutilizadas ao ciclo econômico ativo da cidade. A perspectiva a longo prazo indica a diversificação de espécies e a expansão das áreas de cultivo, o que tende a estabilizar os preços no mercado floral siberiano ao encurtar a distância logística e reduzir a vulnerabilidade a choques de importação.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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