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A rota ferroviária de 270 km entre Ecaterimburgo e Chelyabinsk nos Urais completa expansão histórica

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A conexão ferroviária entre Ecaterimburgo, Kyshtym e Chelyabinsk, inaugurada em outubro de 1896, alterou a escala física de Chelyabinsk, que deixou de ser uma cidade de distrito para se tornar o eixo industrial e de transporte do Sul dos Urais. A linha, com pouco mais de 270 quilômetros de extensão, exigiu um investimento de 6,2 milhões de rublos para ser concretizada.

Поезд Победы ЮУЖД, 2017 г
Photo: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Поезд Победы ЮУЖД, 2017 г

A definição do traçado foi resultado de cálculos técnicos do conselheiro colegial Pavel Zamyatin. Ele demonstrou que passar a via por Chelyabinsk reduzia a distância em 47 versts em comparação com rotas alternativas, tornando a obra mais barata e a operação mais eficiente.

A construção, iniciada no outono de 1894, utilizou a base material da indústria local: trilhos vindos de Katav-Ivanovsk e Nizhny Tagil, ferro para pontes do complexo de Votkinsk e tubulações de Zlatoust e Kamensk. A mão de obra foi composta por camponeses contratados e detentos, permitindo que o tráfego temporário começasse em dezembro de 1895, com a operação regular estabelecida no outono de 1896.

Capacidade de carga e expansão territorial

A via eliminou a dependência sazonal do transporte, permitindo que as metalúrgicas acessassem mercados de forma contínua e que a logística de produtos militares ganhasse agilidade. Chelyabinsk consolidou-se como o ponto de convergência entre as linhas Samara-Zlatoust, Oeste-Siberiana e Perm.

Em 1897, a carga real sobre a infraestrutura ficou evidenciada pelo fluxo de 10 milhões de poods de carga e 105 mil passageiros. O impacto físico estendeu-se além dos trilhos: a criação de estações como Esaulskaya, Argayash e Kyshtym gerou a formação de povoados operários, redesenhando a ocupação do território.

Operação atual e fluxo

O corredor estabelecido no século XIX permanece como a espinha dorsal do transporte regional. Hoje, a capacidade de movimentação é operada por trens regionais Orlan e composições rápidas Finist. O uso da rede apresenta crescimento: nos primeiros nove meses de 2026, o volume de passageiros atingiu 596 mil pessoas, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A decisão técnica de atravessar Chelyabinsk no final do século XIX não apenas definiu o traçado da via, mas fixou o núcleo industrial da região, cuja operação atual depende da modernização do material rodante para sustentar a demanda de tráfego.

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Author`s name Petr Ermilin
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