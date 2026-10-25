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Recuo do Mar Cáspio expande território do Daguestão, mas torna a cartografia obsoleta

Rússia

O recuo das águas do Mar Cáspio alterou a geografia física da República do Daguestão. A queda do nível do mar eliminou a separação entre o continente e diversas ilhas, transformando áreas anteriormente inundadas em solo firme e expandindo a extensão territorial da região em cerca de duas a três mil quilômetros quadrados.

Пересохшее дно водоема
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пересохшее дно водоема

A área do Daguestão, anteriormente registrada em aproximadamente 50,3 mil km², saltou para uma estimativa entre 52 e 53 mil km². Na prática, esse ganho de terra manifestou-se na conexão física de ilhas como Yaichny, Chechen, Pichuzhonok, Bazar e Prygunki, que deixaram de ser enclaves isolados para se tornarem acessíveis por transporte rodoviário.

No Golfo de Kizlyar, o processo atinge a ilha Nordovy, área de 63 hectares utilizada para a aninhagem de aves marinhas. Segundo o geólogo e doutor em geografia Idris Idrisov, a conexão definitiva desta ilha com o continente depende agora de uma queda adicional de menos de um metro no nível do mar.

A escala do recuo e os gargalos sistêmicos

A tendência de dessecação do Cáspio não é súbita, mas um processo contínuo desde meados da década de 1990. Em 2025, os indicadores atingiram marcas criticamente baixas, situando-se abaixo da cota de menos 29 metros. Embora a velocidade de queda tenha se acelerado após 2020, especialistas indicam que esse ritmo de declínio tende a se estabilizar, pois não é sustentável a longo prazo.

Apesar do acréscimo de território, a operação da zona costeira enfrenta gargalos críticos. O recuo da água gera um descompasso material: a cartografia oficial da região e a demarcação da linha de costa tornaram-se obsoletas, não correspondendo mais ao terreno real, o que impossibilita a navegação e a gestão precisa do território.

No plano geopolítico e ambiental, a situação é classificada como um risco de catástrofe ecológica por governos da Rússia, Azerbaijão e Cazaquistão. A instabilidade do nível do mar impacta a biodiversidade e a infraestrutura portuária da bacia. Diante desse cenário, a Presidência da Rússia determinou que o Governo elabore um programa específico para enfrentar o problema do assoreamento e da queda do nível do mar.

O aumento da área terrestre do Daguestão, portanto, não se traduz em vantagem econômica, mas é o sintoma físico de um desequilíbrio ecológico que exige a reestruturação da gestão costeira e a coordenação internacional para estabilizar o reservatório do Cáspio.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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