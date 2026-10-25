Aeroporto de Koltsovo expande malha internacional com novos destinos na Ásia e Cáucaso

A partir de 25 de outubro, o Aeroporto de Koltsovo implementa seu cronograma de voos para a temporada de outono-inverno, regime que permanecerá vigente até 27 de março de 2027. A malha aérea para este período foi desenhada para cobrir 84 destinos, equilibrando a manutenção de rotas consolidadas com a abertura de novas frentes internacionais.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Аэропорт зимой

No cenário doméstico, a operação mantém a dependência estrutural dos fluxos para Moscou, São Petersburgo e Sochi, que continuam a concentrar a maior parte do volume de passageiros. Essa dinâmica reflete a estabilidade da demanda interna, onde o "triângulo da capital" e os destinos do sul seguem como os pilares do tráfego regional.

Expansão Geográfica e Novos Fluxos

A estratégia internacional, porém, apresenta uma diversificação mais agressiva. Além de preservar a conectividade com centros de alta demanda como Dubai e Antália, Koltsovo amplia seu raio de alcance com a inclusão de quatro novos destinos: Deli, Sukhum, Harbin e Batumi. A movimentação indica um esforço para distribuir a oferta para além dos hubs tradicionais, buscando novos mercados na Ásia e no Cáucaso.

Essa expansão de rotas é viabilizada pela entrada de novos operadores no mercado local. A malha aérea passa a contar com a atuação da companhia vietnamita VietJet Air e da operadora uzbeque Centrum Air. A chegada desses players estrangeiros altera a composição da oferta no aeroporto, injetando maior frequência de voos e reduzindo a dependência de transportadoras locais para as conexões com a Ásia e a Ásia Central.